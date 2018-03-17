Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
"Yeni Yüksekova"
"Yeni Yüksekova"
Gürültüsü çok, etkisi yok
Gürültüsü çok, etkisi yok
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 

'Düşman İsrail; plan, suç ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek'

Hamas'ın, bir Yahudi yerleşim birimi yakınında iki İsrail askerinin öldüğü olaya ilişkin açıklamasında, "Düşman İsrail; planlarıyla, suçlarıyla ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek ve halkımızın iradesini kıramayacaktır." denildi.

'Düşman İsrail; plan, suç ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek'

Hamas'ın, bir Yahudi yerleşim birimi yakınında iki İsrail askerinin öldüğü olaya ilişkin açıklamasında, "Düşman İsrail; planlarıyla, suçlarıyla ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek ve halkımızın iradesini kıramayacaktır." denildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 10:11
33 Okunma
'Düşman İsrail; plan, suç ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek'

Filistinli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Mevo Dothan Yahudi yerleşim birimi yakınında iki İsrail askerinin öldüğü olayı, Filistinlilerin kendilerini İsrail'in işlediği suçlara ve ihlallere karşı meşru hakkı olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, olayın, Filistin halkının her türlü yöntemle direniş yoluna devam etmekte ısrarlı olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail; planlarıyla, suçlarıyla ve ihlalleriyle gerçekleri değiştiremeyecek ve halkımızın iradesini kıramayacaktır." denildi.

İslami Cihad Hareketi de bu tür saldırıların, acımasız İsrail terörizmine karşı kutsallarını, toprağını ve canını korumaya çalışan Filistin halkının meşru hakkı olduğu dile getirildi.

Açıklamada, "Saldırı, topraklarımızı gasbeden bu işgalcilerin istikrarı ve güvenliği olmadığını vurgulamaktadır ve düşman İsrail'in işlediği suçlara ve saldırılara karşı Filistin halkı adına yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ise saldırıyı, siyonist güvenlik teorisinin ciddi başarısızlığının bir kere daha tezahürü olarak gördü.

Ailesinin çalışma izinlerini donduruldu

İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Yoav Mordechai, yayımladığı yazılı açıklamada, iki İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan araçlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinlinin ailesine ait çalışma izinlerinin dondurulduğunu duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi de İsrail polisinin, eylemcinin abisini Cenin'in Bartaa köyünde yakaladığı bilgisini paylaştı.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınında işçilerin geçişini temin eden askeri güce araçla yapılan saldırıda iki İsrail askerinin öldürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinlinin gözaltına aldığı belirtilmişti.

Öte yandan görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, eylemi düzenlediği ileri sürülen Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Bartaa köyünde bulunan evini kuşattığını aktarmıştı.

Söz konusu Filistinlinin 26 yaşında olduğu ve İsrail cezaevlerinde 17 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldığı belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistinli GruplarİSRAİLMevo Dothan Yahudi Yerleşim Birimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan ABD ve Batı'ya "nükleer anlaşma ve Astana" tepkisi
İran'dan ABD ve Batı'ya "nükleer anlaşma ve Astana" tepkisi
Gürültüsü çok, etkisi yok
Gürültüsü çok, etkisi yok
Şi Cinping ikinci dönem devlet başkanı seçildi
Şi Cinping ikinci dönem devlet başkanı seçildi
FBI'ın eski direktör yardımcısı kovuldu
FBI'ın eski direktör yardımcısı kovuldu
Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Yunanistan, darbeci askerlerin üçüncü iade talebini reddetti
Yunanistan, darbeci askerlerin üçüncü iade talebini reddetti
Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 40 sivili öldürdü
Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 40 sivili öldürdü
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Avusturya’da polis güvenlik seviyesini yükseltti
Avusturya’da polis güvenlik seviyesini yükseltti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ