Düşen uçaktaki cesetlere ulaşıldı

CİDAHU - Endonezya'da içindeki 40'tan fazla kişiyle başkent Cakarta'nın güneyindeki dağlık arazide düşen Rus yapımı uçağın yolcularının cesetlerine ulaşılmaya başlandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları yapan ekibin sözcüsü Gagah Prakoso, dün öğleden sonra dik bir volkana çarpan Sukhoi Superjet-100 tipi uçağın düştüğü uzak ve engebeli bölgeye ulaşıldığını söyledi.

Prakoso, uçağın parçalarının volkanın ormanlık yamaçlarına dağıldığını belirterek, kurtarma görevlilerin bazı yolcularının cesetlerini tespit ettiğini, cesetlerin helikopterler yardımıyla kaza bölgesinden alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

AA