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Düşen uçaktaki cesetlere ulaşıldı

Endonezya'da içindeki 40'tan fazla kişiyle düşen Rus yapımı uçağın yolcularının cesetlerine ulaşıldı

Düşen uçaktaki cesetlere ulaşıldı

Endonezya'da içindeki 40'tan fazla kişiyle düşen Rus yapımı uçağın yolcularının cesetlerine ulaşıldı

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:11
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Düşen uçaktaki cesetlere ulaşıldı
CİDAHU - Endonezya'da içindeki 40'tan fazla kişiyle başkent Cakarta'nın güneyindeki dağlık arazide düşen Rus yapımı uçağın yolcularının cesetlerine ulaşılmaya başlandı.
Arama ve kurtarma çalışmaları yapan ekibin sözcüsü Gagah Prakoso, dün öğleden sonra dik bir volkana çarpan Sukhoi Superjet-100 tipi uçağın düştüğü uzak ve engebeli bölgeye ulaşıldığını söyledi.
Prakoso, uçağın parçalarının volkanın ormanlık yamaçlarına dağıldığını belirterek, kurtarma görevlilerin bazı yolcularının cesetlerini tespit ettiğini, cesetlerin helikopterler yardımıyla kaza bölgesinden alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:11
Anahtar Kelimeler:
Uçak
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