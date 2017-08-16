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Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne

Avustralya’nın Melbourne kenti, dünyanın en yaşanabilir kentleri sıralamasında üst üste yedinci kez ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne

Avustralya’nın Melbourne kenti, dünyanın en yaşanabilir kentleri sıralamasında üst üste yedinci kez ilk sırada yer aldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:58
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Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne

MELBOURNE - The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın 140 şehrinde yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en yaşanabilir şehri Avustralya’nın Melbourne kenti oldu.

Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan EIU, 140 kentin yaşanılabilirlik endeksine bakarak "dünyanın en yaşanabilir şehirlerini" belirledi.

EIU'nun, istikrar, güvenlik, altyapı, sağlık, kültür ve eğitim gibi 30 farklı konuyu dikkate alarak hazırladığı listede sağlık, eğitim ve altyapı kategorilerinden tam not alan Melbourne, 100 üzerinden 97,5 puanla dünyanın en yaşanabilir kenti seçildi.

Sıralamada ilk beş değişmedi

Böylece dünyanın en yaşanabilir şehri sıralamasında yedi yıldır birincilik unvanını koruyan Melbourne'u, Viyana (Avusturya) 97,4, Vancouver (Kanada) 97,3, Toronto (Kanada) 97,2 ve Adelaide (Avustralya) 96,6 puanla takip etti. Böylece, geçen yılki sıralamada yer alan ilk 5 değişmedi.

Listede, Kanada'dan Calgary 96,6 puanla altıncı, Avustralya’dan Perth 95,9 puanla yedinci, Yeni Zelanda’dan Auckland 95,7 puanla sekizinci, Finlandiya'nın başkenti Helsinki 95,6 puanla dokuzuncu ve Almanya’dan Hamburg ise 95 puanla onuncu sırada yer aldı.

Üst üste elde ettiği dünyanın en yaşanabilir şehri unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'nun, Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre hızlı artan nüfusu ile 2050 yılında Sydney’i geride bırakarak ülkenin en büyük kenti olması bekleniyor.

Yaklaşık 200 farklı milletin yaşadığı, çok kültürlülüğün eyalet hükümeti tarafından yönetim şekli olarak benimsendiği kentte 240 farklı dil konuşuluyor. Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Formula1 gibi dünyanın önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapan Melbourne'da resmi rakamlara göre 60 bin Türk yaşıyor.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaMelbourneYaşanabilir Kent
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