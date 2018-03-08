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Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017 yılında dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıkladı.

Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017 yılında dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıkladı.

08 Mart 2018 Perşembe 11:54
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Dünyanın en tehlikeli şehirleri

ANKARA

Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 42'sinin bulunduğu Latin Amerika, güvenlik sorunuyla öne çıkıyor.

Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu 2017 yılında dünyanın en tehlikeli 50 kentini açıkladı. Listedeki en tehlikeli 50 şehirden 42’sinin Latin Amerika’da olduğu görüldü.

Şehirlerin ülkelere göre dağılımı ise Brezilya’dan 17, Meksika’dan 12, Venezuela’dan 5, Kolombiya’dan 3, Honduras’tan 2, El Salvador, Porto Riko ve Guatemala’dan birer şehir şeklinde oldu.

Her bin kişiden 112'si öldürüldü

Nüfusun, cinayet sayısına oranına göre hazırlanan listede, dünyanın en tehlikeli şehri olarak değerlendirilen Meksika’nın Los Cabos şehrinde 2017’de her 100 bin kişiden 112'si öldürüldü. Diğer bir Meksika şehri olan ve turistik özelliğiyle bilinen Acapulco ise her 100 bin kişide 106 cinayet ile üçüncü sırada yer aldı.

Venezuela’nın başkenti Caracas listede ikinci sırada yer alırken, bu kentte geçen yıl her 100 bin kişiden 112'sinin cinayete kurban gittiği görüldü.

Brezilya’da en çok cinayetin işlendiği kent ise her 100 binde 102 kişinin öldürüldüğü Natal oldu. Ayrıca, Fortaleza şehri, yüzde 50 ile bir yıl içerisinde cinayet oranının en çok artış gösterdiği kent olarak dikkati çekti.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

Dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehri şu şekilde sıralandı: Los Cabos (Meksika), Caracas (Venezuela), Acapulco (Meksika), Natal (Brezilya), Tijuana (Meksika), La Paz (Meksika), Fortaleza (Brezilya), Victoria (Meksika), Guayana (Venezuela), Belem (Brezilya)

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Tehlikeli şehirleriMeksika Kamu Güvenliği
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