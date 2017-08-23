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Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Şili'deki Atacama Çölü'nün bazı bölgeleri, beklenmedik yoğun yağışın ardından çiçek tarlasına döndü.

Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Şili'deki Atacama Çölü'nün bazı bölgeleri, beklenmedik yoğun yağışın ardından çiçek tarlasına döndü.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
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Dünyanın en kurak çölü Atacama çiçek açtı

Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Şili'deki Atacama Çölü'ne düşen beklenmedik yağmur, çölü rengarenk çiçeklerle kapladı.

Çölü çiçek tarlalarına çeviren bu görüntü, ziyaretçilerin ve botanikçilerin ilgisini çekti.

Turizm yetkilileri, farklı türlerin farklı zamanlarda filizlendiğini ve gelecek haftalarda daha çok çiçek açmasının beklendiğini belirtti.

Bölgede 200'den fazla bitki türü yetişebiliyor.

Birkaç yıl arayla meydana gelen, "Desierto florido" (çiçeklenmiş çöl) adı verilen bu doğa olayı, saklı tohumların filizlenmesine ve çiçek açmasına yol açıyor.

Çöldeki benzeri son olay 2015'te görülmüştü.

Atacama Çölü, yılda ortalama 15 milimetre yağış alırken, çölün bazı kısımlarında neredeyse hiç yağış görülmüyor.

AA

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Turizm YetkilileriAtacamaçiçek Açtı
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