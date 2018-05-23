Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

ANKARA

Dünyanın en güçlü pasaportunun Japonya'nın olduğu bildirildi.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu, 189 istikamete vizesiz giriş yapılabilen Japonya'nınki oldu.

Endekste ikinciliği 188 istikamete vizesiz giriş hakkına sahip Singapur ve Almanya, üçüncülüğü Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç paylaştı.

Türk pasaportu endekste 111 istikamete vizesiz giriş ile 49. sırada yer aldı.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.