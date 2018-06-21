Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94552
ALTIN
192.939
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2357
EURO
5.4908
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünya Kupası'nda günün sonuçları
Dünya Kupası'nda günün sonuçları
Endonezya'daki tekne kazasında kayıp sayısı artıyor
Endonezya'daki tekne kazasında kayıp sayısı...
Facebook ve Netflix hisseleri rekor kırdı
Facebook ve Netflix hisseleri rekor...
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da

Dünyanın 'en cömert ülkesi'

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu. Milli gelirinin yüzde 0,85'ine denk gelen insani yardımlar, Türkiye'yi dünyadaki, "En cömert ülke" konumuna getirdi.

Dünyanın 'en cömert ülkesi'

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu. Milli gelirinin yüzde 0,85'ine denk gelen insani yardımlar, Türkiye'yi dünyadaki, "En cömert ülke" konumuna getirdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:53
0 Okunma
Dünyanın 'en cömert ülkesi'

Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, Türkiye geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke oldu.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün raporuna göre Türkiye geçen yıl yaptığı 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi.

Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi.

Türkiye insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19'uncu konumda yer aldı.

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen raporda, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı. 

Suriye en çok yardım alan ülke

İnsani yardımların yüzde 60’ı 10 ülkeye kanalize edilirken, Suriye yüzde 14 ile birinci, Yemen yüzde 8 ile ikinci en çok yardım alan ülke oldu. Rapora göre Suriye böylece üst üste beşinci yılda da dünyanın en çok insani yardım alan ülkesi konumunu korudu.

Rapora göre dünyada yapılan toplam insani yardım 2013’te 18,4 milyar dolardan 2014’te 22,1 ve 2015’te 25,8 milyar dolara yükselmişken, bu artış trendinde son 2 yılda gözle görülür bir yavaşlama yaşandı.

Dünyadaki toplam insani yardım 2016’da 26,4 milyar dolara, 2017’de de yüzde 3’lük bir artış ile 27,4 milyar dolara çıktı. Dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağladı.

Raporda Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeli ile dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, son iki yılda ise ikinci ülke olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Küresel İnsani YardımKüresel İnsani Yardım 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolombiya'da 'yolsuzluk karşıtı referandum'
Kolombiya'da 'yolsuzluk karşıtı referandum'
Endonezya'daki tekne kazasında kayıp sayısı artıyor
Endonezya'daki tekne kazasında kayıp sayısı artıyor
"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"
"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"
Microsoft çalışanlarından ABD'deki göçmen karşıtı girişimlere eleştiri
Microsoft çalışanlarından ABD'deki göçmen karşıtı girişimlere eleştiri
Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alıyor
Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alıyor
'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'
'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
İngiliz liderlerden imama teşekkür
İngiliz liderlerden imama teşekkür
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ