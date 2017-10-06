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'Dünyanın en büyük insani krizi Arakan'da'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Arakan'da yaşandığını söyledi.

'Dünyanın en büyük insani krizi Arakan'da'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Arakan'da yaşandığını söyledi.

06 Ekim 2017 Cuma 14:18
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'Dünyanın en büyük insani krizi Arakan'da'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Anthony Lake ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bangladeş'teki sığınmacı kamplarını ziyaret ederek, sorunları yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

Bangladeş hükümeti ve halkına Arakanlı Müslüman sığınmacılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Lowcock, "Dünya, Bangladeş hükümeti ve halkına, sığınmacılara verdiği destekten dolayı minnettar olmalı." diye konuştu.

Lowcock, "Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Arakan'ın kuzeyinde yaşandığını" vurgulayarak, yüzbinlerce sığınmacının Bangladeş'e geçmek için bekleyişlerinin devam ettiği uyarısında bulundu. Lowcock, bunun gerçekleşmesi durumunda BM olarak yeni insani krizlere karşı hazır durumda olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar hükümetine BM'ye Arakan eyaleti için tam ve koşulsuz erişim izni vermesi çağrısını yineleyen Lowcock, bölgedeki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Lowcock, 23 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Arakanlı sığınmacılara yardım amaçlı uluslararası bir konferansın düzenleneceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMMark Lowcock
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