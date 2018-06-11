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Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda

Antarktika'dan 2000 yılında kopan 11 bin kilometrekarelik buz kütlesinin sıcak denizlere doğru yol aldığı tespit edildi.

Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda

Antarktika'dan 2000 yılında kopan 11 bin kilometrekarelik buz kütlesinin sıcak denizlere doğru yol aldığı tespit edildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:18
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Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2000 yılında Antarktika'dan kopan dünyanın en büyük buz dağı kütlesinin sıcak denizlere doğru yol aldığını bildirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) alınan görüntülerde Antartika'daki Ross Buz Sahanlığı'ndan kopan 11 bin kilometrekarelik kütlenin buz kıtası etrafında dolaştıktan sonra Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları istikametinde ilerlediği tespit edildi.

Ekvator yönünde, sıcak denizlere doğru hareket eden kütlenin yeni güzergahında eriyerek yok olacağı tahmin ediliyor.

Dev buz kütlesi 18 yılda Antarktika çevresinde dolaşırken yaklaşık 10 bin kilometre yol almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık Ve Uzay AjansıNASA
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