İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dünyadan çok sayıda kınama ve taziye mesajı geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Price: Türkiye ile dayanışma halindeyizAvrupa Konseyi İstanbul'daki bombalı saldırıyı kınadıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruzİngiltere terör saldırısını kınadıBM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, terör saldırısı nedeniyle Türk halkı ve Hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.Ban, terör saldırısını kınayarak, saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek, yargı önüne çıkarılmasını umduğunu kaydetti.Putin'den Erdoğan'a taziye mesajıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Kremlin'in resmi internet sitesinde de yayımlanan mesajında Putin, alçakça ve ahlak dışı gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek, bu suçu işleyenlerin ve onları azmettirenlerin hesap vereceklerinden emin olduğunu ifade etti.Putin, terör saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.Vladimir Putin, İstanbul'da yaşananların, uluslararası terörle mücadelede ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu bir kez kanıtladığına vurgu yaptı.Fransa Cumhurbaşkanı HollandeFransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.Elysee Sarayı'ndan yapılan ve Hollande'ın Twitter hesabında da paylaştığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransa, yaşadığı bu yeni sıkıntı karşısında Türkiye'ye tam destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.Almanya: Terör saldırılarını en sert şekilde kınıyoruzAlmanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den gece aldıkları haberlerden dolayı sarsıldıklarını belirtti.İstanbul'un bir kez daha hunharca yapılan iki terör saldırısının hedefi olduğunu ifade eden Steinmeier, onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzün üzerinde kişinin de yaralandığını kaydetti.Steinmeier, bu saldırıların özellikle dün akşam Beşiktaş’ta oynanan bir futbol karşılaşması kapsamında çevrenin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini hedef aldığına dikkati çekerek, "Biz bu terör saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz ve Türk ortaklarımızla birlikte yas tutuyoruz." ifadesini kullandı.Düşüncelerinin kurbanların ailelerinde ve yakınlarında olduğunu, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirten Steinmeier, "Bu saldırıların arkasında tam olarak kimin olduğunu bilmiyoruz. Ancak hiçbir şey bu tür eylemleri haklı çıkarmaz." değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Steinmeier, bu eylemle mümkün olduğu kadar çok insanın hedef alınmasının "haince" olduğuna vurgu yaptı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmeliAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından son derece kederlendiğini bildirdi.Mesajında, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" vurgusu yapan Aliyev, "Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı."Türkiye ile birlikte her türlü çabayı göstermeye hazırız"Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev mesajında, İstanbul’daki terör saldırısını derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Zor günlerde Türkiye ile birlikte uluslararası istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadesine yer verdi.Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kendisi ve Kazakistan halkı adına terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Pakistan'dan Türk halkı ile birlik ve beraberlik mesajıPakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, yayımladığı mesajda, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından duyduğu derin üzüntü ve acıyı ifade ederek, şehitlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Türkiye ve Pakistan'ın terörle ortak mücadelesini sürdüreceğini belirten Hüseyin, Pakistan'ın Türk hükümeti ve halkının bu "acı zamanda" yanında olduğunu bildirdi.Pakistan Başbakan Navaz Şerif de mesajında, saldırıyı şiddetli biçimde kınayarak, can kayıplarından duyduğu derin üzüntü ve acıyı ifade etti. Pakistan halkının son derece hüzünlü olduğuna dikkati çeken Şerif, Türk halkı ve hükümetiyle birlik içinde olduklarını kaydetti.Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da saldırı şiddetle kınanarak, "kardeş" Türk halkı ile birlik ve beraberlik mesajı verildi.Açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini zedelemek isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağı vurgulanarak, Türkiye'nin kararlı biçimde terörizmi "sarsılmaz" iradesiyle yeneceğinin altı çizildi.Ankara büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonu'ndan tepkiABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün İstanbul'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kalplerimiz ve dualarımız bu gece İstanbul halkıyla birlikte. Bu geceki korkak saldırıyı kınıyor, teröre karşı yanında yer aldığımız Türk halkının cesaretine saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından dolayı Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, terör saldırısını kınadığını kaydederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulundu. Moore, "O polisler, yüzleri olmayan üniformalar değillerdi, evlat, kardeş ve babaydılar. Bu barbarlığı hiçbir şey meşru gösteremez." mesajını paylaştı.Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen da mesajında, "Avustralya dün İstanbul'da gerçekleştirilen zalim terör saldırısını bütünüyle kınamaktadır. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen herkes için." ifadesini kullandı.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, acılarını paylaştıklarını belirtti.Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği mesajında, İstanbul'daki "korkakça terör saldırılarını en şiddetli şekilde kınadıklarını" vurgulayarak, "Terör bir kez daha iğrenç yüzünü gösterdi. Almanya terörizmle mücadelede Türkiye'nin yanında durmaktadır. Hayatını kaybedenler için yastayız, düşüncelerimiz onların yakınlarında. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği de İstanbul'daki terör saldırısı sonrası Türkiye ile dayanışma için büyükelçilik bayraklarının yarıya indirildiğini bildirdi.Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, saldırıyı şiddetle kınadıKvirikaşvili, saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların ve ailelerinin yanında." ifadelerine yer verdi.Katar Emiri Sani taziye telgrafı gönderdiKatar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi. Katar Emiri, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerinde bulundu."Bu tür saldırılar Türkiye'nin yükselişini durduramayacaktır"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu tür hain saldırılar ana vatan Türkiye'nin güçlü konumunu ve yükselişini durduramayacaktır. Güçlü Türkiye ve inançlı Türk halkı bunun üstesinden gelebilecek güç ve kudrettedir." dedi.Kuveyt'ten destek mesajıKuveyt Haber Ajansı KUNA'da, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdiği kaydedildi.Güvenlik ve istikrarı sarsmayı amaçlayan terör eylemleriyle mücadele için Türkiye'nin aldığı bütün önlemleri desteklediklerini belirten Sabah mesajda, "Bütün semavi dinlere ve insani değerlere aykırı olarak, masumları hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.Ülkesinin terörün her şekline ve her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Kuveyt Emiri, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara da şifa dileklerinde bulundu."Türkiye ile de dayanışmaya hazırız"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, meclise ve Türk halkına taziyelerini ileten Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, şunları kaydetti:"Terör tüm ülkelere uzanıyor. Bununla mücadele etmek için birleşmeliyiz. Terörle mücadelede, tüm bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için komşu ülke Türkiye ile de dayanışmaya hazırız.""Terörle mücadelede ortak çalışmalar yürütülmeli"Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı.Devlet Başkanı Gani, yayımladığı mesajda, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından duyduğu derin üzüntü ve acıyı ifade ederek, şehitlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Terörün, tüm dünya için bir tehdit olduğuna dikkati çeken Gani, mesajında, terörle mücadele konusunda ortak çalışmalar yürütülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.İsrail de terörü kınadıİsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını kınadı, Türk halkına başsağlığı diledi.Rivlin’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri yer alırken, “İsrail Devleti ister İstanbul’da olsun ister Brüksel’de olsun ister Kudüs’te olsun, terörün her türlüsünü kınıyor.” denildi.Netanyahu: İsrail İstanbul’da düzenlenen terör saldırılarını kınamaktadırİsrail Hükümeti haftalık olağan kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail, İstanbul’da düzenlenen terör saldırılarını kınamaktadır.” dedi.Türkiye’den de İsrail’de düzenlenen “terör saldırılarını” kınama talebinde bulunan Netanyahu, “Terörü önlemenin yolu tutarlı bir duruş ve karşılıklı dayanışma ile olur.” ifadelerini kullandı.Türkiye, AB’yi terörle mücadelede yeteri kadar destek vermemekle suçluyor.Avrupa Konseyi: Türk halkının yanındayızAvrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yaptığı yazılı açıklamada, "Çok sayıda masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarını kınıyoruz. Türk halkına ve hükümetine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.Açıklamasında Avrupa Konseyinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Jagland, şunları kaydetti:"Bu hain saldırılardan çok çekmiş olan Türk halkının yanındayız, kurbanların aileleriyle birlikte yas tutuyoruz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz."AB: Terör tehdidiyle mücadelede Türkiye ile yakın işbirliği kararlılığımızı dile getiriyoruzAvrupa Birliği (AB) yetkileri, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'yle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.Olaydan yaklaşık 15 saat sonra yapılan çok kısa açıklamada, saldırı "çifte terör eylemi" olarak nitelendi. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve dostlarına "içten" başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"AB, Türkiye ve halkıyla süregelen dayanışmasını yineliyor. Tüm terör eylemlerini güçlü şekilde kınadığımızı yeniden teyit ediyor ve terör tehdidiyle mücadelede Türkiye ile yakın işbirliği yapma konusunda devam eden kararlılığımızı dile getiriyoruz."Daha önceki Türkiye'deki terör eylemlerine ilişkin resmi açıklamaların aksine bu kez, "terör saldırılarının kınandığı" ifadesine yer verilmesi dikkati çekti.İlk açıklamalar kısa sosyal medya mesajlarıyla geçiştirilmiştiAB kurumları yetkililerinin çoğunun duyarsız kaldığı İstanbul'daki terör saldırısına ilk tepkiler, kısa sosyal medya mesajlarıyla geçiştirilmişti.Mogherini ve Hahn'ın yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un kısa sosyal medya açıklamalarında, saldırının terör eylemi olarak nitelendirilmemesi ve terör ifadesinin kullanılmaması tepki çekmişti.AB kurumları ve yetkilileri, Paris, Brüksel ve Nice terör saldırılarından sadece dakikalar sonra tepki vermişti.IKBY'den İstanbul'daki terör saldırısına kınamaIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece İstanbul'da meydana gelen iki terör saldırısı sonucu çok sayıda polis ve sivil hayatını kaybederken, birçok kişi ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı.İstanbul'da meydana gelen patlamanın kınandığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Yaralıların ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşması temennisinde bulunuyoruz." denildi.Teröristlerin dünyada istikrar ve halkın refahını bozmaya yönelik amaçlar içerisinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Ancak bundan çok iyi eminiz ki tüm insanlık dışı ve terörist eylemler her zaman başarısız olacaktır." ifadelerine yer verildi.IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:"İstanbul Beşiktaş'ta dün gece yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör saldırısı sonucu onlarca polis ve sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz."AKPM Başkanı Agramunt: Türk halkının yanındayızAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt, İstanbul'daki terör saldırısını "şiddetle" kınadığını bildirdi.Agramunt, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Beşiktaş'ın futbol stadı yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.Teröre karşı uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Agramunt, şunları kaydetti:"İstanbul'daki saldırı sadece terörist güçlerle mücadeledeki kararlığımızı güçlendirmiştir. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız. Ancak birlikte olursak teröristlerin hayatımızın her noktasına yaymayı hedeflediği korkunun üstesinden gelebiliriz."AP üyesinden "PKK'yı AP'de yasaklayın" tepkisiAvrupa Parlamentosunun (AP) Polonyalı üyesi Tomas Zdechovsky de saldırıya dair tepkisini Twitter üzerinden paylaştı. Zdechovsky, mesajında, "İstanbul'da 29 ölü. Teröristlere artık tolerans gösterilmemeli. #PKK #DEAŞ'ı durdurun ve AP'de yasaklayın." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden AP'nin Polonyalı üyesi Tomas Zdechovsky'ye verdiği cevapta, "Teşekkürler Tomas, bu tam da AB kurumlarından ve üye ülkelerinden görmek istediğimiz tutum." dedi."Fransa, terör belası karşısında Türkiye'nin yanındadır"Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Ayrault mesajında, İstanbul'daki saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Dün akşam Türkiye yeniden terörizmle sarsıldı. Fransa, terör belası karşısında Türkiye'nin yanındadır." ifadelerine yer verdi.Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında Büyükelçilik bayraklarının yarıya indirildiğini belirtti."Gürcistan, terörün bu acımasız yüzünü şiddetle kınıyor"Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, teröre karşı mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen iki patlamadan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Gürcistan, terörün bu acımasız yüzünü şiddetle kınıyor ve teröre karşı mücadeleyi sürdürüyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dayanışma içindeyiz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorumUkrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “İstanbul'daki menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Gerekçe olamaz. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle ve tüm Türk ulusuyla.” ifadelerini kullandı.Yunanistan: Terör saldırısını kesin bir dille kınıyoruzYunanistan Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dün İstanbul'daki ölümlü terör saldırısını kesin bir dille kınıyor, nefretimizi dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.İspanya Başbakanı Rajoy: Türk makamlarına dayanışma mesajlarımızı iletiyorumİspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarlık ve terör karşısında birlik. Bu zor zamanlarda Türk makamlarına yakınlık, destek ve dayanışma mesajlarımızı iletiyorum." ifadesine yer verdi.Hindistan: Terörizm hangi türde ve beyanla olursa olsun, büsbütün kabul edilemezdirHindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul'daki terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı kaydedilerek, Hindistan'ın Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.Hindistan'ın yakınlarını kaybedenlere "içten" taziye dileklerinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu. Açıklamada, şöyle devam edildi:"Terörizm hangi türde ve beyanla olursa olsun, büsbütün kabul edilemezdir. İstanbul'daki çirkin saldırı, terörizm belasına karşı dünya toplumunun ortak çözüm bulması gerektiğinin altını çizmiştir."İşveç Dışişleri Bakanı: İstanbul'da gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorumİsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''İstanbul'daki bir futbol stadyumunun yakınında gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye ve saldırıda ölenlerin ailelerine derin taziye mesajlarımı iletiyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.Suudi ArabistanSuudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İstanbul Beşiktaş ile Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırılarının şiddetle kınadığı ve saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.Nuceyfi'den Erdoğan'a taziye mesajıIrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, İstanbul Beşiktaş'ta dün gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a taziye mesajı gönderdi.Saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Türk hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarını belirten Nuceyfi, mesajında şunları kaydetti:"Bu saldırı, Türk halkının birliğini daha da güçlendirecek. Türk halkı, kimlikleri ve sıfatları ne olursa olsun terör ve teröristlerin karşısında tek vücut olarak duracak. Aynı zamanda komşu ve dost ülkelerle de dayanışma içerisinde terörün kaynağını kurutacak ve bölge halkının güven içinde yaşaması için bunları (terör) demir yumrukla vurarak sonsuza dek bitirecektir."Tunus'tan terörle mücadelede "uluslararası iş birliği" vurgusuTunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açılamada, Tunus'un İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı ve Türkiye'nin teröre karşı gerçekleştirdiği tüm icraatların yanında yer aldığı kaydedildi.Terörle mücadelede hiçbir devletin tek başına başarılı olamayacağına dikkat çekilen açıklamada, etik ya da dini hiçbir sınırı olmayan bu olgunun durdurulması için uluslararası tarafların iş birliği içinde olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve yaralılara ise acil şifa dileklerine yer verildi.Öte yandan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki menfur olayın ardından çok sayıda Tunuslunun kendisini arayarak taziye dileklerini ilettiğini söyledi.İİT: Bu korkakça saldırılar karşısında derin üzüntü duyuyoruzİİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen ve masum insanların ölmesi ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.Useymin, İslam'ın ve insanlığın ruhuna aykırı olan bu korkakça saldırılar karşısında derin üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türkiye halkına ve yönetimine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.