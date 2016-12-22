AA

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili dünyadan çok sayıda kınama ve taziye mesajı geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Price: Türkiye ile dayanışma halindeyizAvrupa Konseyi İstanbul'daki bombalı saldırıyı kınadıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruzİngiltere terör saldırısını kınadıBM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, terör saldırısı nedeniyle Türk halkı ve Hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.Ban, terör saldırısını kınayarak, saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek, yargı önüne çıkarılmasını umduğunu kaydetti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmeliAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından son derece kederlendiğini bildirdi.Mesajında, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" vurgusu yapan Aliyev, "Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.