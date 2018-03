Dünyadan katliama tepkiler

Küba yönetimi, Mısır'da binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan şiddet olaylarını kınadı.



Küba hükümetinin, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Mısır'daki gelişmelerin büyük bir endişe ile takip edildiği belirtildi.



Masum sivillerin öldürülmesinin hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceğine dikkati çekilen açıklamada, "Mısır halkının herhangi bir dış müdahale olmadan özgür iradesi ile meşru haklarını kullanarak şiddet olaylarına bir çözüm bulacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.



Berlin'deki Müslümanlar katliamı protesto etti



Berlin'de darbe karşıtı pankartlar taşıyan ve Mısır'da darbe yapanlara karşı slogan atan yaklaşık 3 bin kişi, Alexander Platz Meydanı'nda toplandı. Grup, kent merkezindeki Leipziger Strasse Sokağı'ndan Potsdamer Platz Meydanı yakınlarına doğru yürüdü.



Mısır'da akan kanın durdurulmasını ve Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasını isteyen grup, "Mısır'da 3 bin ölü, katliamı durdurun", "Askeri darbeye karşı", "Mursi demokratik seçimle geldi" gibi pankartlar taşıdı ve "Biz halkız", "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Biz askere karşıyız", "Biz barışçılız" ve "Sisi senin dönemin bitti" şeklinde sloganlar attı.



Türk ve Mısır bayrakları ile Mursi'nin fotoğraflarının da taşındığı eylemin sonunda okunan bildiride, Mısır'da halk iradesine karşı darbe yapan Mısır ordusunun, Mısır halkına karşı çok daha şiddetli saldırılar yaptığı belirtilerek, " Mısır Ordusu tüm dünyanın gözleri önünde kendi halkına karşı bir katliama girişmiştir. Halkına kurşun sıkanMısır ordusunun bir terör örgütünden farkı yoktur" ifadeleri kullanıldı.



Batının bu darbeyi desteklediği belirtilen bildiride, başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin tutumunun "kronik bir ikiyüzlülük ve çifte standart" olduğu kaydedildi.



Bildiride, tüm Müslümanların birlikte hareket etmesi talep edildi.



Üzerinde "Rabia işareti" olan pankart taşıyan ve slogan atarken de "Rabia işareti" yapan katılımcılar, eylemlerini dua ile tamamladı.



Kanada'da gıyabi cenaze namazı kılındı



Kanada'nın Ontario eyaletinde Mısır'daki katliamda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Sosyal paylaşım siteleri üzerinden haberleşerek Kanada'nın en büyük eyaleti Ontario'nun Queen's Park'taki parlamento binası bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Mısır, Kanada, Türkiye, Tunus, Filistin ve Libya bayrakları ile "Sisi defol!", "Mursi'ye özgürlük" ve "Özgür Mısır" sloganları attı. Türk toplumu adına konuşan Merve Gül Aydoğan'ın ardından açıklama yapan Mısır asıllı Kanadalı insan hakları aktivisti Prof. Yaseer Haddara, "Türkiye ve onun güçlü lideri Erdoğan, sağır dünyada sesimizi duyan ve başından beri bizimle dimdik duran birkaç ülke ve liderden biri" dedi.



Mitingin ardından, parlamento binası önünde kurulu ses düzeninden açık havada okunması yasak olan ezan okundu. Ezanın ardından, bahçede cemaatle ikindi namazı kılan topluluk, ardından da Mısır şehitleri için gıyabi cenaze namazına durdu. Namazın ardından imam Şeyh Abdullah'ın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaatten bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.



İngiltere'den "tesislerden ayrılmayın" çağrısı



İngiltere, Mısır'ın Şarm El Şeyh gibi turizm şehirlerinde tatil yapan binlerce vatandaşına bulundukları tesislerden ayrılmamalarını tavsiye ediyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki olayların ardından Kızıl Deniz'deki tatil tesisleri dışında bu ülkeye zorunlu kalmadıkça seyahat etmeme uyarısı yaptı.



Seyahat organizasyon firması Abta, Mısır'da şu anda 40 bin İngilizin bulunduğunu tahmin ediyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır'la ilgili seyahat uyarısında şu ifadeler yer alıyor:



"Halihazırda Mısır'da bulunuyorsanız, evinizde ya da kaldığınız otelde olun. Kalabalıklardan, protestolardan ve büyükşehir merkezlerinden uzak durun. Yerel yetkililerin uyguladığı kurallara ve sokağa çıkma yasaklarına uyun. Yanınızda kimlik taşıyın.



Ayrıca protestolar sırasında, şiddet ve cinsel taciz konularında ciddi risk bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları 30 Haziran'dan bu yana kadınlara yönelik 100'den fazla tecavüz ve cinsel taciz olayının yaşandığını bildirdi. Yabancı ve Mısırlı kadınlara saldırıldı."



AB Dışişleri Bakanları toplansın çağrısı



İngiliz hükümeti, Mısır'da devam eden darbe karşıtlarına yönelik katliamdan "derin endişe duyduğunu" bildirmiş ve kullanılan gücü kınamıştı. İngiltere konuyla ilgili bu hafta Mısır'ın Londra Büyükelçisi Ashraf El Kholy'i Dışişlerine çağırmıştı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün İngiliz mevkidaşı William Hague ile Mısır'daki durumla ilgili telefon görüşmesi yapmıştı. Dün konuyla ilgili ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da telefon görüşmesi yaptı. Cameron ile Hollande, AB Dışişleri Bakanlarını Mısır'la ilgili gelecek hafta acil toplantı yapmaya ve AB'yi Mısır'la ilgili daha açık ve üzerinde mutabakata varılmış bir mesaj vermeye çağırdı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "AB'li ve uluslararası ortaklarıyla Mısır halkının barışa ulaşması ve demokratik bir sürece geri dönebilmesi için gelecek günlerde yakından çalışmayı sürdüreceğini" bildirdi.



İsrail'deki Araplar'dan Mısır'daki darbe karşıtı gösterilere destek



İsrail'de yaşayan Arapların kurduğu 1948 Filistin İslami Hareketi'nin "Mısır'daki katliamı kınama ve Mursi'nin meşruiyetine destek verme" çağrısı üzerine Nasıra kentinde düzenlenen gösteriye, hareket liderlerinden Şeyh Raid Salah ve Şeyh Kemal el-Hatib de katıldı.



Nasıra'daki Selam Camisi'nde düzenlenen eylemde, göstericiler "Darbenin sponsoru ABD", "Meşruiyetin yanındayız", "Kudüs'ün özgürlüğü Kahire ve Şam'ın özgürlüğünden gelir" yazılı dövizler açtı.



Mısır bayrakları ve Mursi posterlerinin taşındığı gösteride konuşan Salah, ABD'nin Mısır'daki askeri darbeye verdiği desteğe işaret ederek, "Şu an Beyaz Saray'ın duvar ve pencerelerinden ve burada oturanların elbiselerinden kan akıyor" dedi.



Bosna Hersek'ten kınama



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan yeni Türk Büyükelçiliği ve Konsolosluk Binası'nı ziyaret eden Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumciya, Türk Dışişleri Bakanlığından gelen heyetle bir araya geldi.



Mısır'da yaşanan olayları değerlendiren Lagumciya, Mısır'daki durumun her geçen gün kötüye gittiğini ve ülkedeki durumun, bölgede ve tüm dünyada büyük etkisi olduğunu kaydetti.



Katliamın en kısa zamanda durdurulmasını isteyen Lagumciya, "Mısır'a demokratik sürecin geri dönmesi gerekli. Mısır'da yaşanan kötü olaylardan hiç kimse iyi bir sonuç çıkaramaz, böyle bir durumdan kimsenin bir çıkarı olamaz. Arap baharında ortaya çıkan demokratik sürecin ilerlemesi yerine Mısır halkı her geçen gün daha fazla ayrımlara boyun eğmek zorunda bırakılıyor. Milli iradenin geri gelmesi lazım" diye konuştu.



Mısır'da yaşanan olaylarda dış faktörlerin etkin olmasından dolayı hissettiği endişeyi dile getiren Lagumciya, demokratik süreç ve halka karşı yapılan katliam durdurulmadığı takdirde olayların daha da çok büyüyeceğini ifade etti.



Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumciya, Mısır'ın hassas bir bölgede bulunduğuna dikkat çekerek, "Bosna Hersek siyasi yetkilileri Mısır'da yaşanan katliamı şiddetle kınıyor. Biz, kardeşin kardeşe ateş açmasının ne olduğunu bilen bir halk olarak Mısır halkını çok iyi anlıyoruz. Bizler de orantısız gücün nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Kimsenin kendi halkına şiddet uygulamaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.