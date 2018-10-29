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Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla, ABD'nin Los Angeles ve Avusturalya'nın Melbourne kentlerinde kutlama yapıldı.

Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla, ABD'nin Los Angeles ve Avusturalya'nın Melbourne kentlerinde kutlama yapıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:23
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Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Avustralya’da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı'ndaki gönderlere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne Federasyon Meydanı’nda bu yıl da bayrak çekme töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen törende, meydandaki 8 göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi. 

ABD

ABD'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Türkler, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde organize edilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, bölgedeki Müslüman toplumun önde gelen isimlerinden Pakistanlı doktor Sana Khan'ın yerleşkesinde organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da katıldı.

İstiklal Marşı okunarak başlayan törende, daha sonra göndere Türk bayrağı çekildi. 

AA

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Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 95. Yıl DönümüCumhuriyet BayramıDünyada Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor
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