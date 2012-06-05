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Dünyada bir ilki yaptı

Arjantin'de dünyada bir ilk olan, cinsiyet hüviyeti yasası yürürlüğe girdi.

Dünyada bir ilki yaptı

Arjantin'de dünyada bir ilk olan, cinsiyet hüviyeti yasası yürürlüğe girdi.

05 Haziran 2012 Salı 09:17
1054 Okunma
Dünyada bir ilki yaptı

     Yasa, insanların mahkeme ya da doktor onayı olmadan sadece kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak resmi kayıtlarda isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirmelerine imkan veriyor.
     Kongrede geçen ay oybirliğiyle kabul edilen yasanın dün yürürlüğe girmesinin ardından transseksüeller bugün cinsiyet kayıtlarını ve isimlerini değiştirmek için sıraya girdi.

Son Güncelleme: 05.06.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
Cinsiyet Yasası
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koşan martı 2012-06-05 16:01:42

kime ne ki, isteyen istediğini yazdırsın

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