Dünyada bir ilki yaptı

Yasa, insanların mahkeme ya da doktor onayı olmadan sadece kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak resmi kayıtlarda isimlerini ve cinsiyetlerini değiştirmelerine imkan veriyor.

Kongrede geçen ay oybirliğiyle kabul edilen yasanın dün yürürlüğe girmesinin ardından transseksüeller bugün cinsiyet kayıtlarını ve isimlerini değiştirmek için sıraya girdi.