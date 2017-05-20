Dünyaca ünlü foto muhabiri Stanley Greene yaşamını yitirdi.

Dünya çapında tanınan Noor Ajansı foto muhabiri Stanley Greene 68 yaşında hayatını kaybetti.

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Greene ile tanışmasını "Stanley Greene'le 90'lı yılların başında Moskova'da bir imparatorluğun çöküşünü günü gününe izlerken tanıştık. Birkaç yıl sonra yollarımız, Rus güçlerinin bombardımanı altındaki Çeçenistan dağlarında kesişti. En zor koşullarda bile vazgeçmediği iyimserliği ve fotoğraflarına yansıyan hassas ve hayata ödünsüz bakışı beni çok etkiledi." sözleriyle anlattı.

"Istanbul Photo Awards 2017"nin fotoğraf atölyelerini düzenlerken Greene'in aklına ilk gelen isimlerden olduğunu söyleyen Sel, "Hastalığının ileri safhalarında olmasına rağmen İstanbul'da geçirdiği üç gün boyunca tüm birikimini inanılmaz bir enerjiyle genç fotoğrafçılara iletmeye çalıştı. Fotoğrafın eşsiz bir dünyayı anlama ve anlatma aracı olduğunu dile getiriyordu. İstanbul'da geçirdiği son gece uzun uzun Boğaz'a bakıp, bu olağanüstü şehre ölmeden bir kez daha gelmek isterim, demişti. Nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

"Onunla tanışmak ve çalışabilmek bizim için büyük bir mutluluk oldu"

AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci de Greene ile Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Istanbul Photo Awards" yarışması kapsamındaki çalıştay sırasında tanıştığını dile getirdi.

Kireçci, "Programımıza dahil oldu ve çok kısa bir süre içerisinde hem samimiyeti hem de bilgi birikimiyle herkesi oldukça etkiledi. İlerleyen yaşına ve hastalığına rağmen içimizdeki en genç oydu diyebiliriz. Ders aralarında müzik açıp dans eden mutlu bir insandı. Onunla tanışmak ve kısa bir süre de olsa çalışabilmek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Hasta olduğunu biliyorduk ama bu kadar hızlı gelişmesini hiçbirimiz tahmin etmemiştik. Nihayetinde bir buçuk ay önce İstanbul'da beraberdik. Bugün bu haberi almış olmak bizi gerçekten çok üzdü. Toprağı bol olsun." diye konuştu.

Greene'in eşsiz bilgi birikiminin altını çizen Kireçci, Greene'in çalıştayda süre kaygısı gözetmeden öğrencilere bir şeyler anlatabilmek için her biriyle tek tek ilgilendiğini belirtti.

Kireçci, "Mütevaziliğiyle bizi çok etkiledi. Yani dünyanın en önemli foto muhabirlerinden birisi vardı karşımızda, eski bir Black Panther üyesi üstelik. Değişik bir yaşamdan geliyordu. Ama inanılmaz mütevazi bir insandı. Onu tanıdığımız için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Greene, 26 Mart'ta ''Istanbul Photo Awards Talks" söyleşisine katılmıştı

Greene, 26 Mart 2017'de AA'nın düzenlediği "Istanbul Photo Awards" yarışması kapsamında ''Istanbul Photo Awards Talks" başlıklı söyleşide fotoğrafseverlerle buluşmuştu.

Yarışma kapsamında yapılan söyleşide Noor Ajansı foto muhabirleri Stanley Greene ve Yuri Kozyrev fotoğrafseverlerle deneyimlerini paylaşmıştı.

''Çektiğim fotoğraflarla insanları düşündürmeyi amaçlıyorum''

Stanley Greene söyleşide, fotoğraflarının yer aldığı videoları izlettikten sonra, çektiği fotoğraflarla insanları düşündürmeyi amaçladığını dile getirerek, ''Çalışmalarımın olduğu bu video çok açık şekilde kendisini ifade ediyor. 10 yıldır neler yaşandığını göstermeye çalıştım bu video ile.'' diye konuşmuştu.

Dünyanın çok karanlık yerlerine gittiğini anlatan Greene, "Bizler de acılarımızla büyüyoruz. Ben kesinlikle bizim gibi bu tür yerlere gitmeye niyetli insanlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var. Dünyada neler yaşandığını göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.