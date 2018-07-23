Dünyaca ünlü Alman F1 pilotundan Mesut'a destek

Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 (F1) sürücüsü Nico Rosberg, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Mercedes ile 2016'da dünya şampiyonu olmasının ardından kariyerini F1 kariyerini tamamlayan Rosberg, Mesut'un milli takımı bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

Rosberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi.

Ünlü eski pilot, paylaşımına "Teşekkürler Mesut." notunu düşerken, Almanca "Dünya şampiyonu 2014" etiketini ekledi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.