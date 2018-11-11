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Dünya liderleri anma töreninde buluştu

Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı anma töreninde buluştu

Dünya liderleri anma töreninde buluştu

Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı anma töreninde buluştu

11 Kasım 2018 Pazar 20:14
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Dünya liderleri anma töreninde buluştu

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenen anma törenine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ve uluslararası kuruluşun liderleri katıldı.

Liderler, Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandıktan sonra topluca törenin yapıldığı alana geldi ve Zafer Takı'nın altında oluşturulan tören tribünündeki yerlerini aldı.

Macron, törende yaptığı konuşmada, tam 100 yıl önce ateşkes anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak savaş sırasında Avrupa'da 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 milyon kişinin yaralandığını söyledi.

"Savaş sırasında 4 yıl boyunca Avrupa intihar etmeye teşebbüs etti." ifadelerini kullanan Macron, Fransa'nın hukukun ve özgürlüğün savaşçısı olduğunu dile getirdi.

Macron, "eski şeytanların" yeniden ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirterek "Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 1937'de yaşamını yitiren ünlü Fransız sanatçı Joseph Maurice Ravel'in "Le Bolero" adlı eseri seslendirildi.

Macron, törenin ardından liderlerle onların onuruna vereceği öğle yemeği için Elysee Sarayı'na döndü.

Bu arada, feminist aktivist grup Femen'in üyeleri, liderlerden ayrı kendi makam aracıyla tören alanına gelen Trump'ın konvoyunun önünü kesti.

Şehirde, anma töreni ve öğleden sonra başlayacak Paris Barış Forumu için güvenlik önlemleri artırıldı, Paris'te bazı yollar trafiğe kapatıldı ve bazı metro hatları durduruldu.

Törene katılan liderlerin Paris Barış Forumu'na da katılması beklenirken ABD Başkanı Trump'ın foruma katılmayacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elize SarayıParisAnma Töreni1. Dünya SavaşıDünya Liderleri
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