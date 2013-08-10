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Dünya İnsani Yardım Günü

Ban, herkesin, ihtiyaç duyduğu kelimeyi yazmasını istedi

Dünya İnsani Yardım Günü

Ban, herkesin, ihtiyaç duyduğu kelimeyi yazmasını istedi

10 Ağustos 2013 Cumartesi 09:18
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Dünya İnsani Yardım Günü

BM Genel Sekreteri Ban, 19 Ağustos'ta herkesin www.worldhumanitarianday.org sayfasına girerek, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu kelimeyi yazmasını istedi
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Dünya İnsani Yardım Günü'nde, herkesin www.worldhumanitarianday.org sayfasına girerek, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu kelimeyi yazmasını istedi.
Her sene 19 Ağustos'ta kutlanan gün dolayısıyla hazırlanan görüntülü tanıtım klibinde, bugünün, dünyanın çeşitli yerlerinde, insani yardım faaliyetleri yürütürken hayatını kaybeden yardımseverlerin onuruna atfedildiğini belirten Ban, ''Onlar bu işi, zorluklar içinde, tehlikeli durumlarda ve diğerlerinin çalışmak istemediği bir ortamda gerçekleştirdiler'' ifadesini kullandı.
Ban, ''Bu yıl Dünya İnsani Yardım Günü kampanyamız, tüm insanları çağırarak, onlara, dünyanın daha fazla neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun diye sormak olacak'' diyerek, 19 Ağustos'ta herkesin www.worldhumanitarianday.org sayfasına girerek, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu kelimeyi yazmasını istedi.
Tanıtım filminin sonunda, "Benim sözcüğüm, ekip çalışması" diyen Ban, dünyanın sorunlarını çözmek için insanların en fazla birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmeye ihtiyaç duyduğu düşüncesini paylaştı.
Ban, sözlerini, ''Global sorunlarla mücadele edilen bu zamanda, farklı ülkeler, barış, adalet, saygı ve gelişme gibi ortak hedeflere ulaşmak için takım çalışması içinde olmak zorundadır. İşte bu yardımseverlik ruhudur'' şeklinde tamamladı.
Kampanyanın internet adresinde, ''Bir kelimeye sponsor ol ve onu gerçek yap'' şeklindeki çağrı ile insanların farklı coğrafyalarda ihtiyaç hissettiği insani durumların dünya kamuoyuna duyurulması amaçlandı.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 09:18
Anahtar Kelimeler:
Ban Ki MunDünya İnsani Yardım Günü
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