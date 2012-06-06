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Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Dünya Ekonomi Forumu, 42 yıllık tarihinde ilklere sahne oluyor. İlk kez düzenlenen bölgesel zirvede, üç farklı bölge ele alınıyor.

Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Dünya Ekonomi Forumu, 42 yıllık tarihinde ilklere sahne oluyor. İlk kez düzenlenen bölgesel zirvede, üç farklı bölge ele alınıyor.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:36
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Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da

Swissotel'de düzenlenen Foruma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile AB Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

İki gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi, 1971 yılında İsviçre'nin Genova kentinde kurulan organizasyonun 42 yıllık tarihinde en geniş coğrafyayı kapsayan özel zirve olması sebebiyle bir ilk. 
Dünya Ekonomi Forumu'nun İstanbul toplantısına 70 farklı ülkede toplam 1100 katılımcı kayıt kayıt yaptırdı. Azerbaycan, Gürcistan ve Tunus'un aralarında bulunduğu 20 ülkeden en yüksek seviyede yaklaşık 50 hükümet temsilcisi toplantıya katıldı. 
Foruma dünyanın dört bir yanından 650 iş dünyası temsilcisi, 180 üst yönetici (CEO) ile 70 farklı ülkeden toplam 80 genç küresel lider katılım sağladı.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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