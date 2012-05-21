Dünya Devine Çinli Ortak

Yahoo hisselerinin yüzde 40'ını Çin'li e-ticaret şirketi Alibaba.com'a 7,1 milyar dolara satma kararı aldı.

Yapılan duyuruya göre Alibaba Grubu hisselerin 6,3 milyar dolarlık kısmını nakit, geri kalan 800 milyon dolarlık kısmını imtiyazlı hisse senedi olarak alacak.

Yazılım devi Microsoft 2008 yılında Yahoo'yu satın almak için 47.5 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ancak teklif şirket tarafından reddedilmişti.





Son Güncelleme: 21.05.2012 01:24