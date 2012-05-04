Dünya Bankası'nın başında bir Türk olabilir

İSTANBUL - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesindeki etkin rolüne işaret ederek, ''Bölgede birçok ülke Türkiye'yi ilham kaynağı olarak görüyor. Geçen üç yıl içerisinde özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Türkiye'nin nasıl bir ilham kaynağı olduğunu gördük" dedi.



Raiser, bölge ülkelerinin Türkiye'den bazı dersler alabileceklerine inandığı tespitinde bulundu.

IMF ve Dünya Bankası'nın başında bir Türk'ü görmenin ''kesinlikle mümkün''olduğunu dile getiren Raiser, "İnanıyorum ki; Türk toplumu uluslararası ekonomiye daha büyük katkıda bulunmaya hazır" dedi.

"Dünya Bankası yaklaşık 6,2 milyar dolarlık bir bütçeyi sadece Türkiye'ye ayıracak" diyen Raiser, "Türkiye, yumuşak iniş yapıyor. Orta vadede ekonominin ortalama yıllık yüzde 5 oranında bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.