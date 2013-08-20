Düden'in kontrolü Türkmenlere geçti

HALEP



Suriye’nin Halep bölgesi kuzey kırsalındaki Düden kasabası, PYD'nin kontrolünden Türkmenlere geçti.



İç savaşın devam ettiği Suriye'nin Halep bölgesi kuzeyinde bulunan 5 bin haneli Arap, Kürt ve Türkmen kasabası Düden, 10 aylık PYD kontrolünün ardından çatışma çıkmadan Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmed Birliği'nin kontrolüne geçti.



AA muhabirine konuşan Fatih Sultan Mehmed Birliği'nin Düden Komutanı Bilal Mustafa Ali, Düden'in 10 aydır PYD kontrolünde olduğu ifade ederek, "Önce korucu olarak geldiler. Bölgenin güvenliğini sağlayacaklarını söylediler. Sonra PYD içeri girdi. Yaptığımız anlaşmaya göre özgür Suriye için Esed'e karşı ortak mücadele edecektik. Fakat anlaşmayı bozdular" diye konuştu.



Esed'e karşı birlikte savaşma sözü veren PYD'nin daha sonra kasabadaki Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını ve bölgeyi tamamen ele geçirmek istediğini söyleyen Ali, "PYD, Kürtlere propaganda yaparak her yere PYD bayrakları astı. Bize insani yardım gelmesini engelledi. Daha da ileri giderek, Halep'te Esed güçlerine karşı mücadele veren Türkmen birliklerini engellemeye çalıştı" dedi.



Ali şunları kaydetti:



"PYD'nin anlaşmayı bozması üzerine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) duruma müdahil oldu. PYD'ye kasabadan çekilmesini, aksi takdirde operasyon düzenleyeceğini ilan etti. ÖSO ve Türkmen birlikleri, sivillere dokunulmayacağı konusunda teminat vererek Düden'e ortak operasyon düzenleme kararı aldı. Kasabanın etrafının sarılmasının ardından PYD silahlarıyla çekildi. Çok şükür çatışma çıkmadı."



"Savaşımız PYD'yle, Kürt halkı kardeşimiz"



Düden'de Kürt, Türkmen ve Araplar olarak iç içe yaşadıklarını söyleyen Ali, "Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuzun olması mümkün değil. Benim annem Kürt. Kızım Kürtlerde gelin. Ben kendi kanımdan canımdan olan halkla nasıl savaşabilirim" dedi. Operasyondan önce kasabadaki Kürtlerle toplantı yaptıklarını belirten Ali, "Kürt kardeşlerimiz de bizimle kalmaya karar verdi. PYD'ye destek veren 40 hane de PYD ile çekildi" ifadesini kullandı.



"Bizim tek bir düşmanımız var. Esed'e karşı ortak savaş veriyoruz. Özgür Suriye'de, bölünmeden bir arada yaşamak istiyoruz" diyen Ali, PYD'nin özerk Kürt devleti kurma hedefinin bulunduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.



"Propaganda için Kandil'den geldiler"



Düden kasabasındaki Kürt ailelerin önde gelenlerinden Ebu Süleyman, "Biz kendi toprağımızı korumaya çalışıyoruz. Bizim PYD ile işimiz olmaz. Esed'e karşı savaş verirken bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bizimle, PYD'yi ayırmak lazım" dedi.



PYD'nin propaganda yapmak için Kürt evlerini tek tek dolaştığını anlatan Süleyman, "Kandil'den bu iş için iki kadın komutan geldi. Çocuklarımıza, kadınlarımıza anneniz babanız yanlış biliyor. Biz devlet kuracağız, bize katılın dediler" diye konuştu.



PYD'nin halkevi adıyla eğitim merkezi açtığını söyleyen Süleyman, burada örgütün Kürt halkına eğitim verdiğini belirterek, "Halkevinden Abdullah Öcalan posterleri, kurmak istedikleri Suriye Kürt devletinin haritası çıktı. İçeride hala Beşşar Esed'in heykeli duruyordu. Daha bu sabah kırdık" dedi.



Süleyman, "Cuma namazından sonra minareden anons yaptılar. ÖSO'nun kasabaya gelip, kadınlarımızı, çocuklarımızı öldüreceğini söylediler ve bizi kendileriyle hareket etmeye çağırdılar" ifadesini kullandı.





AA