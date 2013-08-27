DSÖ Suriye'de yeni müdahale yöntemi oluşturacak

CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'deki kimyasal silah kullanımı tehdidi dolayısıyla, olaylara müdahale için yeni bir müdahale yöntemi oluşturma kararı aldı.

BM Cenevre Ofisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DSÖ Sözcüsü Glenn Thomas, Şam'da 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal saldırının ardından, bu tip saldırılara maruz kalanları tedavi etmek için yeni yöntem oluşturma çalışması başlattıklarını söyledi.

Bu çalışmanın BM ekibinin bölgeye gidişinden önce başlatıldığını belirten Thomas, ekibin içinde üç DSÖ yetkilisinin de yer aldığını kaydetti.

Hastalara müdahale için oluşturulacak yeni çalışma kılavuzunun bölgedeki risklerin daha iyi anlaşılması neticesinde şekilleneceğini vurgulayan Thomas, Suriye'deki kaygıları dolayısıyla bu kılavuzu oluşturma konusundaki çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci ise BM kimyasal silahları araştırma ekibinin ilk önceliğinin 21 Ağustos'ta yaşananları tespit etmek olduğunu belirterek, "Ekibin işini tamamlaması için daha önce planlanan 14 günden daha fazla zamana ihtiyacı olabilir" dedi.

Ekibin elde ettiği ilk bulgulardan yola çıkarak zamana ihtiyacı olup olmayacağına karar vereceğini ifade eden Vellucci, elde edilen bulguların henüz kimseyle paylaşmadığını bildirdi.

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'nin Sözcüsü Khawla Mattar ise Cenevre 2 Konferansı'nın ekim ayından önce yapılmasının pek olası görünmediğini söyledi.