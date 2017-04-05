DSÖ: İdlib'de sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular var

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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlibkentinde aralarında çocukların da bulunduğu 70'i aşkın kişinin ölmesine yol açan ve yüzlerce kişiyi etkileyen saldırıda yüksek düzeyde zehirli kimyasalkullanıldığına yönelik raporlar nedeniyle örgütün alarm durumunda oluğu bildirildi.

DSÖ, bu son saldırının, 2013 yılında Suriye'nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, İdlib'de bu sabah da yüksek düzeyde kimyasal silah kullanıldığının rapor edildiği ve bölgedeki hastanelerin kapasitesinin sınırlı olduğu kaydedildi. Örgüt, hastanelerin saldırılar nedeniyle faaliyetlerine devam edemediğini ve hastaların Türkiye'ye gönderildiğini de açıkladı.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı sonrasında yaşanan ölümleri akut solunum yetersizliğine bağlayan açıklamada, "Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldığını gösteren bulgular var." ifadesi kullanıldı.