Dost ülkelerde halkına hizmet eden yöneticiler istiyoruz

KUVEYT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Biz, dost ve kardeş ülkelerin başında halkına zulmeden değil, halkına hizmet eden yöneticiler bulunsun istiyoruz. Gönül dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ülkelerin, zalimler tarafından yıkılışına değil, dirayetli ve adaletli liderler tarafından imarına şahitlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın huzuru, bölgemizin istikrarına, bölgemizin istikrarı da bizlerin göstereceği kararlı tutuma bağlıdır." diyen Erdoğan, "Türkiye ve Kuveyt olarak bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda yapacağımız işbirliği, kalbimizi yaralayan görüntülerin önüne geçilmesini sağlayacak, önemli gelişmelerin kapısını da açacaktır. Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin, diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.