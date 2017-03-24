DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor

KIRCAALİ

Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed, 26 Mart'taki parlamento seçimlerine yönelik başarılı bir kampanya geçirdiklerini belirterek, "Seçim gününde bir kazaya kurban gitmezsek, oylarda, oy sayımında bir sıkıntı olmazsa yüzde 4'lük barajı geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için partilerin yürüttüğü kampanyalar bugün gece yarısı sona eriyor. "Düşünme Günü" olarak adlandırılan 25 Mart'ta seçim yasakları başlayacak.

Seçimde, 240 sandalyeli meclis için 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarışıyor.

Üyelerinin çoğunu Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu DOST Partisi de ilk kez katılacakları seçim öncesi etkin bir kampanya yürüttü.

DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, yeni bir parti olmalarına ve bazı engellemelere rağmen başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

DOST Partisinin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisiyle (HŞHP) birleşerek DOST Birliği adı altında ilk sınavını parlamento seçimlerinde vereceğini ifade eden Ahmed, Bulgaristan'ın her yerleşim yerinde halkla buluşup partilerinin politikalarını anlattıklarını belirtti.

Ahmed, DOST Partisinin halkta büyük bir heyecan uyandırdığını gördüklerini vurguladı.

Bulgaristan'da seçim sürecinde Türkiye'nin ve Türklerin her zaman konu olduğuna işaret eden Ahmed, DOST Partisinin her faaliyetinin, reklamlarının sorgulandığını, milletvekili adaylarının sorguya çekildiğini anlattı.

Ahmed, "Bize acayip bir baskı uygulanmaya çalışılıyor ama buna rağmen DOST Partisi başarılı, iyi bir seçim kampanyası geçirdi." ifadesini kullandı.

Kampanya çerçevesinde gördükleri ilginin ışığında seçim barajını geçeceklerine inandığının altını çizen Ahmed, "Biz barajı geçeceğimize inanıyoruz. Seçim gününde bir kazaya kurban gitmezsek, oylarda, oy sayımında bir sıkıntı olmazsa yüzde 4'lük barajı geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"HÖH, yeterliliğini kaybetmiştir"

Şabanali Ahmed, Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) yerel yönetimler aracılığıyla Türk ile Müslüman nüfus üzerinde baskı ve tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

HÖH'ün Bulgaristan'daki azınlık ve Müslümanları temsiliyetinin kalmadığını belirten Ahmed, ırkçı ATAKA Partisinin eski milletvekillerine HÖH'ün aday listesinde yer vermesinin, Türk toplumu tarafından asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HÖH, yeterliliğini kaybetmiştir, yitirmiştir. Irkçı partilerden adayların liste başı olduğu bir partiye dönüşmekle beraber, HÖH hiçbir şekilde bizim toplumu kendine ait özleriyle yansıtmamaktadır. Onun için DOST Partisi bugün için var olsun veya olmasın şu haliyle HÖH'ün bu toplumu temsil etmediğine, toplumun partisi olmadığına kanaat getiren bir insanım."

HÖH'ün parlamentoda ne kadar sandalye elde ederse etsin, bunun bir önemi olmayacağına dikkati çeken Ahmed, "Millete hizmet etmedikten sonra o sayının bir önemi yok. O sayının bu topluma yansıyan bir tarafı yok. Önemli olan kaliteli, nitelikli bir şekilde bu insanların gündemini meclise taşıyacak bir oluşum." dedi.

"Özgürce oyunuzu kullanın"

Türk toplumuna, baskı ve tehditlere aldırmadan DOST Partisine oy vermeleri çağrısında bulunan Ahmed, "İnsanlarımız, vatandaşlarımız korkmasın, özgürce oyunu kullansın, iradesini kullansın." değerlendirmesinde bulundu.

DOST Partisi, seçim kampanyasını bu akşam Kırcaali ilinde yapacağı etkinlikle sonlandıracak. Sanatçı Mustafa Ceceli de etkinlik öncesi konser verecek.