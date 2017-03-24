Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89757
ALTIN
144.864
DOLAR
3.6235
STERLIN
4.5246
EURO
3.9132
MotoGP'de sezon başlıyor
MotoGP'de sezon başlıyor
6 film vizyona girecek
6 film vizyona girecek
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5....
Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Formula 1'de yeni sezon başlıyor

DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu DOST Partisi, ilk kez katılacağı seçimlerde parlamentoya gireceğinden emin.

DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu DOST Partisi, ilk kez katılacağı seçimlerde parlamentoya gireceğinden emin.

24 Mart 2017 Cuma 11:58
4 Okunma
DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor

KIRCAALİ 
Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed, 26 Mart'taki parlamento seçimlerine yönelik başarılı bir kampanya geçirdiklerini belirterek, "Seçim gününde bir kazaya kurban gitmezsek, oylarda, oy sayımında bir sıkıntı olmazsa yüzde 4'lük barajı geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için partilerin yürüttüğü kampanyalar bugün gece yarısı sona eriyor. "Düşünme Günü" olarak adlandırılan 25 Mart'ta seçim yasakları başlayacak.

Seçimde, 240 sandalyeli meclis için 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarışıyor.

Üyelerinin çoğunu Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu DOST Partisi de ilk kez katılacakları seçim öncesi etkin bir kampanya yürüttü.

DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şabanali Ahmed, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, yeni bir parti olmalarına ve bazı engellemelere rağmen başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

DOST Partisinin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisiyle (HŞHP) birleşerek DOST Birliği adı altında ilk sınavını parlamento seçimlerinde vereceğini ifade eden Ahmed, Bulgaristan'ın her yerleşim yerinde halkla buluşup partilerinin politikalarını anlattıklarını belirtti.

Ahmed, DOST Partisinin halkta büyük bir heyecan uyandırdığını gördüklerini vurguladı.

Bulgaristan'da seçim sürecinde Türkiye'nin ve Türklerin her zaman konu olduğuna işaret eden Ahmed, DOST Partisinin her faaliyetinin, reklamlarının sorgulandığını, milletvekili adaylarının sorguya çekildiğini anlattı.

Ahmed, "Bize acayip bir baskı uygulanmaya çalışılıyor ama buna rağmen DOST Partisi başarılı, iyi bir seçim kampanyası geçirdi." ifadesini kullandı.

Kampanya çerçevesinde gördükleri ilginin ışığında seçim barajını geçeceklerine inandığının altını çizen Ahmed, "Biz barajı geçeceğimize inanıyoruz. Seçim gününde bir kazaya kurban gitmezsek, oylarda, oy sayımında bir sıkıntı olmazsa yüzde 4'lük barajı geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"HÖH, yeterliliğini kaybetmiştir"
Şabanali Ahmed, Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) yerel yönetimler aracılığıyla Türk ile Müslüman nüfus üzerinde baskı ve tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

HÖH'ün Bulgaristan'daki azınlık ve Müslümanları temsiliyetinin kalmadığını belirten Ahmed, ırkçı ATAKA Partisinin eski milletvekillerine HÖH'ün aday listesinde yer vermesinin, Türk toplumu tarafından asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HÖH, yeterliliğini kaybetmiştir, yitirmiştir. Irkçı partilerden adayların liste başı olduğu bir partiye dönüşmekle beraber, HÖH hiçbir şekilde bizim toplumu kendine ait özleriyle yansıtmamaktadır. Onun için DOST Partisi bugün için var olsun veya olmasın şu haliyle HÖH'ün bu toplumu temsil etmediğine, toplumun partisi olmadığına kanaat getiren bir insanım."

HÖH'ün parlamentoda ne kadar sandalye elde ederse etsin, bunun bir önemi olmayacağına dikkati çeken Ahmed, "Millete hizmet etmedikten sonra o sayının bir önemi yok. O sayının bu topluma yansıyan bir tarafı yok. Önemli olan kaliteli, nitelikli bir şekilde bu insanların gündemini meclise taşıyacak bir oluşum." dedi.

"Özgürce oyunuzu kullanın"
Türk toplumuna, baskı ve tehditlere aldırmadan DOST Partisine oy vermeleri çağrısında bulunan Ahmed, "İnsanlarımız, vatandaşlarımız korkmasın, özgürce oyunu kullansın, iradesini kullansın." değerlendirmesinde bulundu.

DOST Partisi, seçim kampanyasını bu akşam Kırcaali ilinde yapacağı etkinlikle sonlandıracak. Sanatçı Mustafa Ceceli de etkinlik öncesi konser verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
DOST PartisiSınavBaşarıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe
Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe
'Büyükler'den yeni AB modeli baskısı
'Büyükler'den yeni AB modeli baskısı
Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı
Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı
Belçika'da terör saldırısının önlendiği iddia edildi
Belçika'da terör saldırısının önlendiği iddia edildi
Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Değerlerimiz galip gelecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Değerlerimiz galip gelecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ