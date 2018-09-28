"Dörtlü zirvenin kasımda yapılması için çalışıyoruz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Merkel, "Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz." dedi.
AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz." dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Merkel, "Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz." dedi.
AA