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Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı

BM rakamlarına göre, çatışmaların 4 yıldır devam ettiği Güney Sudan'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.

Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı

BM rakamlarına göre, çatışmaların 4 yıldır devam ettiği Güney Sudan'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.

10 Şubat 2017 Cuma 14:30
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Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'dan komşu ülkelere giren mülteci sayısının 1,5 milyon sınırını aştığı bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Çatışmaların dördüncü yılında binlerce kişi her gün komşu ülkelere geçmeye devam ediyor. Çatışma içindeki bütün taraflara ülkedeki krize acilen barışçıl bir çözüm bulunması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Sözcü Spindler, ülke içinde de 2,1 milyon insanın yerinden edildiği Güney Sudan'da Afrika'daki en büyük mülteci sorununun yaşandığını, ülkenin bu alanda Suriye ve Afganistan'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Komşu ülkelerden Uganda'ya geçen Güney Sudanlıların sayısının 698 bin olduğu bilgisini paylaşan Spindler, Etiyopya'da 342 bin, Sudan'da 305 bin, Kenya'da 89 bin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 68 bin ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 bin 900 mülteci oldugunu aktardı.

Güney Sudan'da Aralık 2013 ile Ağustos 2015 arasında yaşanan iç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla Güney Sudanlı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerGüney Sudan
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