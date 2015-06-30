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Donald Trump'ın açıklamaları iş ilişkisini bitirdi

Amerikan NBC televziyonu, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamadan dolayı ünlü işadamı Donald Trump'la iş ilişkisini sona erdirdi.

Donald Trump'ın açıklamaları iş ilişkisini bitirdi

Amerikan NBC televziyonu, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamadan dolayı ünlü işadamı Donald Trump'la iş ilişkisini sona erdirdi.

30 Haziran 2015 Salı 07:56
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Donald Trump'ın açıklamaları iş ilişkisini bitirdi
NEW YORK  -  2016 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan işadamı Trump, Hispanik asıllı göçmenlerle ilgili sözlerinden dolayı tepki çekmeye devam ediyor.

NBC televizyonundan yapılan açıklamada,  işadamı Trump ile NBC arasındaki ortak girişim olan "Miss USA" ve "Miss Universe" programlarının bundan böyle yayınlanmayacağını ve "Celebrity Apprentice" programının da "Trump"sız devam edeceği belirtildi.

NBC'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"NBC'de tüm insanlara saygı ve haysiyet değerlerimizin köşe taşlarıdır. Trump'ın göçmenler konusundaki aşağılayıcı açıklamasından dolayı NBCUniversal Mr. Trump ile iş ilişkisini sona erdiriyor." 

Trump, ABD 2016 başkanlık yarışına katıldığını açıkladığı konuşmasında, yasa dışı göçmenliği nasıl kontrol edeceğini anlatırken, Meksikalı göçmenlerin "çok sorunlu" olduğunu ve sorunları ABD'ye taşıdıklarını söylemişti. Meksika sınırına çok büyük bir duvar öreceğini ve parasını ise Meksika'nın ödeyeceğini belirten Trump, bunun nedenini ise Meksika'nın ABD'ye "tecavüzcü, uyuşturucu satıcısı ve suçlular göndermesi" olarak açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 07:31
Anahtar Kelimeler:
önce VatanDonald TrumpIş Ilişkisi
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