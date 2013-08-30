Dominik'te kolera salgını

Karayip ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgını nedeniyle en az 93 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, San Cristobal bölgesinde salgın nedeniyle hastanede tedavisi süren 93 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın bölgedeki su kaynaklarından numuneler alarak test ettiği kaydedildi.

Temiz ve güvenli su tüketimi konusunda sıkıntılar yaşayan ülkede nufüsün büyük çoğunluğu şişe veya arındırılmış su kullanmak zorunda kalıyor.

Kolera salgını nedeniyle ülkede 2010 yılında 454 kişi yaşamını yitirmiş, 30 bin kişi de hastalanmıştı.

