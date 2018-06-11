Doktorlar'dan Yemen'deki koalisyona tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, bu sabah örgütün Abs kentindeki kolera tedavi merkezine düzenlenen saldırının ardından kentteki faaliyetlerini askıya aldıklarını bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün Abs kentindeki kolera tedavi merkezine bu sabah düzenlenen saldırının ardından hastaların ve çalışanlarının güvenliği için bölgedeki faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MSF’nin Yemen’deki Program Direktörü Joao Martins, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyonun merkeze saldırı düzenlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hastalara ve sağlık tesislerine hiç saygı duyulmadığını gösteren bu saldırı, ister kasıtlı ister ihmal kaynaklı olsun kabul edilemez. Binanın sağlık tesisi olduğu çok açıkça gösterilmiş ve koordinatları da koalisyona bildirilmişti.

Yemen’de sağlık tesislerinin ancak yarısı çalışır durumda ve 10 milyon kişi de akut ihtiyaç halinde. Aynı zamanda kolera salgını öngörülüyor. Bu nedenle bu tedavi merkezi hayat kurtarmak amacıyla kurulmuştu. MSF, çalışanları ve hastalarının güvenliği garanti edilinceye kadar, Yemen’in Abs kentindeki faaliyetlerini askıya almıştır.”