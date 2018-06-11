Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96820
ALTIN
188.573
DOLAR
4.5142
STERLİN
6.0414
EURO
5.3249
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa...

Doktorlar'dan Yemen'deki koalisyona tepki

Yemen'in Abs kentindeki kolera tedavi merkezlerinin vurulduğunu duyuran örgüt, saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Doktorlar'dan Yemen'deki koalisyona tepki

Yemen'in Abs kentindeki kolera tedavi merkezlerinin vurulduğunu duyuran örgüt, saldırının ardından bölgedeki faaliyetlerini askıya aldı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:57
0 Okunma
Doktorlar'dan Yemen'deki koalisyona tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, bu sabah örgütün Abs kentindeki kolera tedavi merkezine düzenlenen saldırının ardından kentteki faaliyetlerini askıya aldıklarını bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün Abs kentindeki kolera tedavi merkezine bu sabah düzenlenen saldırının ardından hastaların ve çalışanlarının güvenliği için bölgedeki faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen MSF’nin Yemen’deki Program Direktörü Joao Martins, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyonun merkeze saldırı düzenlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hastalara ve sağlık tesislerine hiç saygı duyulmadığını gösteren bu saldırı, ister kasıtlı ister ihmal kaynaklı olsun kabul edilemez. Binanın sağlık tesisi olduğu çok açıkça gösterilmiş ve koordinatları da koalisyona bildirilmişti.

Yemen’de sağlık tesislerinin ancak yarısı çalışır durumda ve 10 milyon kişi de akut ihtiyaç halinde. Aynı zamanda kolera salgını öngörülüyor. Bu nedenle bu tedavi merkezi hayat kurtarmak amacıyla kurulmuştu. MSF, çalışanları ve hastalarının güvenliği garanti edilinceye kadar, Yemen’in Abs kentindeki faaliyetlerini askıya almıştır.”

AA

Anahtar Kelimeler:
Sınır Tanımayan DoktorlarMSF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığında intihar saldırısı
Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığında intihar saldırısı
"İslamafobi'yi bir üst seviyeye taşıdı"
"İslamafobi'yi bir üst seviyeye taşıdı"
Yurt dışı seçim sandıklarında rekor katılım
Yurt dışı seçim sandıklarında rekor katılım
Hindistan'da aşırı yağış 13 can aldı
Hindistan'da aşırı yağış 13 can aldı
Sadr'dan 'Irak tehlikede' açıklaması
Sadr'dan 'Irak tehlikede' açıklaması
Amerikalı oyuncu gözaltına alındı
Amerikalı oyuncu gözaltına alındı
Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda
Dünyanın en büyük buzdağı erime yolunda
152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor
152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor
Fransa'da sığınmacı kampına tahliye operasyonu
Fransa'da sığınmacı kampına tahliye operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ