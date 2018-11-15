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Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası

Olayda 2 İsrail polisi hafif, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinli ise vurularak ağır şekilde yaralandı

Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası

Olayda 2 İsrail polisi hafif, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinli ise vurularak ağır şekilde yaralandı

15 Kasım 2018 Perşembe 09:33
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Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası

KUDÜS

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı düzenlediği ileri sürülen Filistinliyi vurarak ağır yaraladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir Filistinlinin Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir karakolda polislere bıçakla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Filistinlinin polis tarafından vurularak ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. 

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklama, olayda 2 İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KudüsİSRAİLFilistinPolisSaldırı
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