HALEP

Rusya'nın Suriye'nin doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılara ara verdiğini ve binlerce sivilin tahliye edildiğini duyurmasına karşın, rejim bombardımanları sürüyor. Dün akşamdan bu yana bölgede herhangi bir tahliye operasyonu olmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Hamburg'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmelerinin ardından TSİ 20.30 sularında, sivillerin tahliyesi amacıyla rejimin Halep'teki askeri operasyonlarına ara verdiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak 2 bin 900'ü çocuk 8 bin 500 sivilin tahliye edildiğini, önemli sayıda milisin silah bırakarak teslim olduğunu ve Esed tarafından affedildiğini öne sürdü.

Ancak Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Lavrov'un açıklamasından sonra kısa süreliğine kesilen top atışları 23.00 sularında yeniden başladı. Firdevs ve Şeyh Said mahallelerine helikopterlerle deniz mayınları atıldı.

Sabaha kadar devam eden bombardımanlar birkaç saat durduktan sonra devam etti.

Halihazırda Esed ordusu ve Şii milisler Zibdiye, Şeyh Sait, Yusuf, Seyf el-Devle, Cub Şelebi, Firdevs, Bustan el Kasr, Sükkeri ve Maadi bölgelerini karadan ve havadan vuruyor.

Sivil tahliyesi yok

AA muhabirleri, Halep'teki farklı kaynaklardan sivillerin henüz tahliye edilmediğini ve savaşçıların bölgeden ayrılmadığını teyit etti.

Doğu Halep'teki Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Muhammed Şeyh, AA muhabirine, bölgeden ne sivil ne de savaşçıların tahliye edildiğini, rejim saldırılarının hız kaybetmeden sürdüğünü söyledi.

Halep Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Mahmud Navlo da "Rusya'nın iddiaları doğru değil. Bazı muhaliflerin silahlarıyla beraber rejime teslim olduğu bilgisi gerçek değil. Silah bırakmadılar. Bunlar yalan ve bir oyun" açıklamasında bulundu.

Aynun Ala Vatan dergisi için çalışan Muhammed Müslim Ebu Velid, hava saldırılarının hiç durmadan sürdüğünü söyledi.

Bombardıman seslerinin net biçimde duyulduğu görüşmede Velid, şunları aktardı:

"Rusya’nın ve diğerlerinin dile getirdiği ateşkesi durumu hiç uygulanmadı. Rejim ve Rusya sivilleri hedef alıyor, savaş uçakları halen gökyüzünde geziniyor. Siviller için hiçbir koridor yok. Aksine sivilleri hedef alıyorlar. Geçiş için bu koridorlara gitmek isteyenleri zaten uçaklar, top atışları ve keskin nişancılar ile hedef alıyor. Şunu söylemek istiyorum, ateşkes diye bir şey yok. Şu an uçak sesleri size de geliyordur. Şu an savaş uçakları Halep’in El Maadi Mahallesini hedef alıyor. Aslında savaş uçakları muhaliflerin Halep’teki bütün bölgelerini hedef alarak amansız bir şekilde rastgele saldırıyor. İnsanlar yerlerde, yaralılar da olduğu yerde kalıyor hareket edemiyorlar. Biz bu hastaları çıkartmak istiyoruz ama bizleri dinleyen hiç kimse yok."

Rejimin sessizliği

Lavrov dün yaptığı açıklamada rejim ordusunun saldırılara ara vermesine ilişkin ayrıntıları Suriyeli yetkililerin paylaşacağını ifade etmesine karşın, Esed yönetiminden bir açıklama gelmedi.

Öte yandan rejimin ele geçirdiği mahallelerde kalan ya da çıkamayan çok sayıdaki sivilin, farklı bölgelere nakledilmeye başladığı bilgileri geliyor. Esed medyası, rejim kontrolündeki bölgelerde evlerinden çıkarılan sakinlerin durumunu, "siviller tahliye ediliyor" şeklinde yansıtmaya başladı.

Katliam korkusundaki 200 binden fazla sivil

Doğu Halep'te muhaliflerin hakimiyetindeki 15 kilometrekarelik alanda 200 binden fazla sivil bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin 15 Kasım'dan beri havadan ve karadan şiddetli saldırısına maruz kalan onbinlerce aile bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmeyi umut ediyor.

Aileler, rejim bölgesine geçtiklerinde can güvenliği sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyor.

AA