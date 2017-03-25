Doğu Guta'ya hava saldırısı: 12 ölü

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 12 sivil yaşamını yitirdi, aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana gelirken, sivil savunma ekipleri de enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Beşşar Esed'e bağlı birlikler, bir haftadan bu yana Cobar ve Kabun mahallesi ile Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere kara ve havadan yoğun şekilde saldırıyor.