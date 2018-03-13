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Doğu Guta'daki binlerce hastadan 25'i tahliye edildi

Suriye'de rejimin ablukasındaki Doğu Gutalı 25 kronik hasta, bölge dışına çıkarıldı.

Doğu Guta'daki binlerce hastadan 25'i tahliye edildi

Suriye'de rejimin ablukasındaki Doğu Gutalı 25 kronik hasta, bölge dışına çıkarıldı.

13 Mart 2018 Salı 12:22
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Doğu Guta'daki binlerce hastadan 25'i tahliye edildi

DOĞU GUTA/ANKARA - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'dan 25 hasta tahliye edildi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta'daki 25 kronik hasta, Suriye Kızılayı tarafından tahliye edildi

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu grubun tahliyesi, Rusya ve Ceyşü'l İslam arasında BM garantisinde yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Guta'nın yerel meclis başkanı Riyad Abdulaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 25 kişinin çıkartıldığı, bu sayının en fazla 35-40'a çıkacağını söyledi.

Çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi

Abdulaziz, "Bu olay, 'siviller tahliye ediliyor' şeklinde anlaşılmamalıdır." dedi.

Bölgedeki en büyük askeri muhalif gruplardan Ceyşü'l İslam, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde tahliye edilmesi için anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaÖnce Vatan Gazetesi
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