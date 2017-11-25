Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"İŞTE BUNDANDIR KAVGAM"
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''

Doğu Guta'da yetimhane bombalandı

Esed rejimi Doğu Guta'da yetimhaneyi hedef aldı

Doğu Guta'da yetimhane bombalandı

Esed rejimi Doğu Guta'da yetimhaneyi hedef aldı

25 Kasım 2017 Cumartesi 16:00
0 Okunma
Doğu Guta'da yetimhane bombalandı

Esed rejimi, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da İHH'nın bakımını üstlendiği yetimhanenin bahçesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi başkent Şam'da kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının bakımını üstlendiği yetimhanenin bahçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Tosun, "Hedef alınan yetimhanede 50 çocuk kalıyordu. Saldırıdan sonra çocuklar ile 16 görevli binanın bodrum katına sığındı. Saldırıda, ölen veya yaralanan olmadı ancak binanın bahçeye bakan cephesindeki camlar şarapnel parçalarıyla kırıldı." dedi.

Bu arada saldırı nedeniyle binada maddi hasar oluştu, bir araç da yandı.

Doğu Guta'ya saldırılar devam ediyor

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre, rejim güçleri bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesindeki Haresta ilçesi ile Medyere, Misraba ve Ayn Terma beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Rejim güçlerinin 14 Kasım'dan itibaren Doğu Guta'daki yerleşim yerlerine yoğunlaştırdığı saldırılar sonucu ölen sivil sayısı 90'dan fazla.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaYetimhane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor
TRUMP PYD'YE SİLAH VERİLMEYECEK DEDİ
TRUMP PYD'YE SİLAH VERİLMEYECEK DEDİ
MISIRDA KANLI SALDIRI
MISIRDA KANLI SALDIRI
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
Alman hükümetinden Suriye açıklaması
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı
ABD'de 'Kara Cuma' satışları başladı
'NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor'
'NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor'
Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor
Kuzey Kore sınırdaki askerlerini değiştiriyor
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil
Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ