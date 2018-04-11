'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'

CENEVRE
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.
AA
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.
CENEVRE
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.
AA