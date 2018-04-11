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'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:19
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'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'

CENEVRE

Dünya Sağlık ÖrgütüSuriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaKimyasal Semptomlar
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