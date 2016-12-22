Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan

C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesi

, kentlerde hava kalitesinin geliştirilmesi ve

karbon emisyon

larının azaltılması amacıyla tarihi bir adıma tanıklık etti.

C40 Kentleri olarak da bilinen "Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu" tarafından yapılan açıklamaya göre, zirveye katılan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları yayımladıkları ortak bildiriyle dizel yakıtlı araçları 2025 itibarıyla trafikten tamamen men etmeyi taahhüt ettiği bildirildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Marcera, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ve Atina Belediye Başkanı Giorgos Caminis tarafından imzalanan bildiride başkanlar, "Elektrik, hidrojen ve melez yakıtlı araç kullanımını ellerindeki tüm yetki ve imkanlarla teşvik etme" sözünü verdi.

Liderler ayrıca bisiklet kullanımını ve yaya ulaşımını teşvik etmek için de adımlar atacaklarını ifade etti.

Hollanda Parlamentosu Nisan 2016'da 2025 yılından itibaren dizel araçların satışını yasaklayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Almanya da elektrikli otomobil üretimini teşvik için benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklamayı planlıyor.

AA