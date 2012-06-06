Diyetisyen kilolu ama reçetesi doğru

Bazı AB üyesi devletlerin kendi reçetelerine uymamalarının sorun yarattığının altını çizen Bağış, ''Diyetisyenin kendisi aşırı kilolu damarları tıkalı, ruh hali bir iyi bir kötü, ama bu onun yazdığı reçetenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Reçete doğru. Biz sürece, reçeteye odaklanmalıyız'' diye konuştu. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Artık İngilizler ve Fransızlar aynı şemsiye altında yaşıyorlar. Halbuki geçmiş tarihlerinde yüzyıllarca savaşmışlardı. Bunun tek nedeni Avrupa Birliği'' dedi.
AA
Son Güncelleme: 06.06.2012 00:26