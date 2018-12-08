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Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:53
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Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu

İç savaşla yıkıma uğrayan Yemen'deki sivillerin yardım çığlığına karşılık veren Türkiye Diyanet Vakfı, Hudeyde bölgesinde yerinden edilen Yemenli bin aileye gıda yardımı dağıtmaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzmanı Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan yerlerinden edilmiş Yemenli sivillere Türkiye'de toplanan yardımları ulaştırmaya başladıklarını söyledi. 

Yemen'in Marib şehrinde bulunan Temelli, "Türk halkının Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayacağını ve ciddi miktarda yardım toplanacağını düşündüğünü" dile getirdi.

Yardımları ulaştırmak ve bölgedeki sivil halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için TDV olarak iki kişilik ekiple bölgeye ulaştıklarını aktaran Temelli, Yemen'deki acil ihtiyaçlara ilişkin şunları söyledi:

"Barınma konusunda büyük sorunlar var. İnsanlar burada genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği var. Kışlık insani yardım malzemesi ihtiyaçları var. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar var. Bunda da çocuklar en zayıf durumdaki grup. Çocuklar için takviye, tamamlayıcı gıdaya ihtiyaç duyuluyor. Ziyaret ettiğimiz 1 milyon 700 bin nüfuslu El Cevf şehrindeki sağlık merkezine yetersiz beslenme yüzünden günde 50 civarında başvuru geldiği belirtiliyor. "

Bin aileye gıda paketi

Coğrafyası ve savaşın getirdiği sıkıntılarla Yemen'deki çalışma koşullarının zorluğuna dikkati çeken Temelli, şehirler arasında yardımları ulaştırırken çok sayıda güvenlik noktasından geçtiklerini anlattı.

Temelli, Yemen'in Marib ve Seyun bölgelerinde Hudeyde kentindeki çatışmalardan kaçan ailelere üç gündür yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda bin acil gıda yardım paketini dağıttıklarını söyledi.

Yardım faaliyetleri sırasında yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını aktaran Temelli, gıda yardım paketinde "on kilogram pirinç, 25 kilogram un, beş kilogram şeker, iki litre yağ ve bir kutu konserve" bulunduğunu paylaştı. 

Temelli, yardımda bulunmak isteyenlerin "bagis.tdv.org" internet adresinden online olarak ya da "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabileceğini kaydetti. 

Yemen, 30 milyon civarındaki nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında. Dört yıldır savaş felaketini yaşayan ülke, açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği insanlık dramına sahne oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet VakfıYemenHudeydeYemen Yardım
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