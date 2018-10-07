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Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye’ye ziyaret

Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşliyen başkanlığındaki heyet, burada ziyaretler gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye’ye ziyaret

Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşliyen başkanlığındaki heyet, burada ziyaretler gerçekleştirdi.

07 Ekim 2018 Pazar 16:47
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Diyanet İşleri Başkanlığından Suriye’ye ziyaret

Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşliyen başkanlığındaki heyet, burada ziyaretler gerçekleştirdi.

Kilis karşısındaki Azez’deki çalışmaları yerinde gözlemek amacıyla bölgeye gelen heyette Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve yardımcıları da bulundu. Azez'deki Din Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tadilatları tamamlanan camileri ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, buradaki hafızlık icazet törenine de katıldı.

Ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Çobanbey, Soran, Akterin ile Kilis karşısındaki Maria ve Azez’de İslam dini eğitimi alan öğrenciler arasında dereceye girenlere hediyeler dağıtıldı.

8 ila15 yaşlarındaki kız ve erkek hafızların ailelerinin de katıldığı törende öğrencilere ve hocalarına takdir belgeleri verildi.

Dereceye giren öğrencilere kırtasiye, elbise ve nakdi hediyelerin verilmesinin yanı sıra Türkiye’de gezi organizasyonu yapılacağı da öğrenildi.

Heyet, Azez’de iki ayrı bölgede yapımına ve tadilatına başlanan Kuran kurslarını da ziyaret etti.

Açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşliyen, “Ordumuzun, devletimizin öncülük ettiği operasyonlarla bölgede sağlanan huzur neticesinde din hizmetleri de hız kazanmış durumdadır.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı çalışanlarının özverili şekilde görevlerini yerine getirdiklerini belirten İşliyen, Azez'de yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediklerini ve din görevlileriyle görüştüklerini aktardı.

İşliyen, Azez’de Kalid Bin Velid Camisi’nde Kuran kurslarında okuyan kız ve erkek çocuklarla bir araya geldiklerine işaret ederek, “Devletimizin diğer birimleriyle birlikte bölgenin normal şartlara dönmesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını hedefliyoruz. Bu şekilde ülkemizde yaşayan Suriyelilerin buralara dönmesi için çaba gösteriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe de Fırat Kalkanı bölgesinde Kilis ilinin koordinasyonuyla yürütülen Azez, Akterin, Soran ve Çobanbey’de Kuran kurslarında 18 bine yakın öğrenci olduğunu söyledi.

Kuran kursu bulunan bölgelerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tespit ettiklerini belirten Karatepe, verilen hediyelerin diğer öğrencileri de teşvik edeceğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıAzezBurhan İşliyenSuriye
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