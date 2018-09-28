Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Almanya'da inşa ettiği ve cumartesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak DİTİB Merkez Camisi, Köln'ün sembolleri arasına girdi.

36,5 metre yüksekliğindeki şeffaf kubbesi ve kubbenin yanında yükselen 55 metrelik iki zarif minaresiyle modern bir mimariye sahip olan ve aynı anda bin 250 kişinin ibadet edebildiği camide açılış için hazırlıklar tamamlandı.

Eski bir fabrika deposundan dev külliyeye dönüştü

1984'te 200 cami derneğinin birleşerek kurduğu DİTİB Merkez Camisi'nin bulunduğu yerleşke, aynı zamanda DİTİB'in Genel Merkezi. Eski bir fabrika deposundan camiye dönüştürülen mekan, eski haliyle uzun yıllar hizmet verdi. Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Müslümanların dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta artık yetersiz kaldığı için yeni bir cami ve kültür merkezi yapma zorunluluğu hissedildi.

DİTİB'in Köln Büyükşehir Belediyesine mevcut arsa üzerine yeni cami yapmak için 2001'de yaptığı başvuru, 2002'de proje yarışması düzenlemesi şartıyla kabul edildi. Köln'ün görüntüsüne uyum sağlayan, şehre mimari zenginlik katan bir eserin yapılması için 2005'te 111 mimarın katılımıyla uluslararası bir proje yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda DİTİB'in şeffaflığını ve caminin kapılarının herkese açık olduğunu simgeleyen Alman mimar Paul Böhm'ün projesi birinci seçildi. Seçilen bu proje üzerinde bazı değişikliklere gidilerek şeffaflaşan görüntü tasarımıyla daha davetkar bir yapı ortaya çıkarıldı.

Belediye tarafından 2008'de onaylanan cami projesinin temeli, 7 Kasım 2009'da atıldı. Temel atma törenine dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, DİTİB yöneticileri ve Köln yerel yöneticileri katıldı.

2010'da kaba inşaatı tamamlanan caminin bir bölümü, 2012'den bu yana ibadete açık. DİTİB hizmet birimleri de 2014'ten itibaren yeni binaya taşındı.

Malzemeler Türkiye'de özel üretildi

Caminin iç dekorasyon ve tezyinat ön çalışmalarına 2014 sonunda başlandı. Proje yüksek mimar Merih Aykaç'ın koordinesinde Türkiye'den gelen nakkaş Semih İrteş ve hattat Hüseyin Kutlu tarafından gerçekleştirildi. Çağdaş çizgiyle geleneksel yapı harmanlanarak özgün bir konsept hazırlandı. Türk-İslam kültürel mirasının hem motif hem de sembolik içerik ile yansıtılması hedeflenen projede teknik ve sanat uygulamalarının mevcut yapıya uygun hale getirilmesi ve bütünlük arz etmesi amaçlandı.

2016 ortalarında caminin dekorasyon ve süsleme projesi uygulanmaya başlandı. Hat yazıları, sedef Kur'an-ı Kerim muhafazası, mihrap, minber, kürsü, müezzin mahfili mermerleri, kubbe ve minare alemleri, boş ve doluluk durumunu gösteren ayakkabılık, konusunun uzmanı sanatkar ve teknik ekipler tarafından İstanbul'da imal edilip yerinde montajlandı. Caminin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokundu. Caminin kubbesinde yer alan on kollu yıldız motifli avize ise Samsun'da üretildi.

Avizesi bir ton ağırlığında

6 dönümlük araziye inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Biri büyük 8'i küçük 9 cümle kapısı olan caminin avizesi 26 metrekarelik çapa sahip ve bir ton ağırlığında.

Külliyede ayrıca alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında 120 araçlık otopark bulunuyor.

Cami, Almanya ve diğer Avrupa'nın diğer ülkelerinden Müslümanlar, okul grupları ve Köln'e gelen turistler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Avrupa'nın en köklü şehirlerinden olan Köln'ün sembolleri arasına giren cami, Avrupa'nın her yerinden gelen Müslümanlar başta olmak üzere, diğer milletlerden gelen turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.