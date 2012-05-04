Dışişleri'nden İsrail' tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yasadışı yerleşim faaliyetlerine" bir yenisini ekleyerek, Doğu Kudüs'teki "Givat Hamatos" yerleşiminde bin 100 yatak kapasiteli bir otel inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Kudüs ve Beytüllahim şehirleri arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek amacıyla geçtiğimiz ekim ayında Givat Hamatos bölgesinde yeni yerleşimler inşa edilmesine ilişkin planları esasen uluslararası toplumla ülkemiz tarafından da kınanmış ve bu durumun İsrail'in gerçek hedefinin barış olmadığını ortaya koyduğu vurgulanmıştı.

Bu vesileyle İsrail'in ısrarla sürdürdüğü yerleşim faaliyetlerini kabul etmediğimizi bir kere daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu tutumuyla barış zeminini tahrip ettiğini yineliyoruz."



