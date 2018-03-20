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Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer'in Türk Kızılayının, Suriyeli Kürtler arasında itibar kaybettiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer'in Türk Kızılayının, Suriyeli Kürtler arasında itibar kaybettiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

20 Mart 2018 Salı 13:11
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Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyUluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRCBaşkanı Peter Maurer'in Türk Kızılayının, Suriyeli Kürtler arasında itibar kaybettiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı’na atfen bazı basın organlarında çıkan haberler hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı’nın bazı uluslararası basın organlarında 'Türk Kızılayının Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türk Kızılayının küresel ölçekte dil, din, milliyet ve coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan birinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi olduğunu kaydetti.

Suriye krizinin başından itibaren "tarihte örneği görülmemiş bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Kızılayının" bu yöndeki faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterildiğine dikkati çeken Aksoy, "Kendi sınırları içinde yüz binlerce Suriyeli Kürt’e ev sahipliği yapmakta olan bir ülkenin Kızılayı hakkında ICRC Başkanı tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmasını kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKızılhaçUluslararası Kızılhaç Komitesi
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