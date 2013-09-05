Dışişleri Bakanlığı'ndan NSU açıklaması

ANKARA



Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin cinayetlerini soruşturmak üzere kurulan Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sistematik başarısızlıklarını kayda geçirdiğini ve bu ülkede süregiden aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunmasının ümit edildiğini kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk on kişinin, NSU adlı aşırı sağcı/ırkçı terör örgütü tarafından katledilmesini soruşturmak üzere kurulan Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun 26 Ocak 2012'de başladığı çalışmaları sonucunda hazırladığı raporun 22 Ağustos 2013'te Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert’e sunulduğu, raporun önceki gün Federal Meclis Genel Kurulu’nun özel oturumunda ele alındığı hatırlatıldı.



Anılan Komisyon’un bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kamuoyuyla paylaştığı rapor ile cinayetlerin aydınlatılması yönünde önemli bir adım atıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Güvenlik ve istihbarat birimlerinin sistematik başarısızlıklarını kayda geçiren raporun, Almanya’da süregiden aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunması ümit edilmektedir. Terör örgütü üyelerinin devlet görevlileriyle irtibat halinde olduğuna yönelik iddialar nedeniyle kamuoyunda oluşan şüphelerin ortadan kaldırılması, göçmen kökenliler başta olmak üzere Almanya’da yaşayan tüm insanların devlet kurumlarına olan güvenlerini tazeleyecektir."



Cinayetlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması konusunda Alman makamları tarafından verilen güvencelerin yerine getirileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, Alman siyasi çevreleri ve kamuoyunun, NSU terörünü yaratan ve devlet kurumlarının bu süreçteki tavrına da zemin hazırlayan fikri ortamı esaslı şekilde sorgulaması, bir başka beklentimizdir" ifadesi yer aldı.



NSU davasına, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Perşembe günü devam edilecek.





AA