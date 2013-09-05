Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dışişleri Bakanlığı'ndan NSU açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun Almanya’da aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunmasının ümit edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan NSU açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun Almanya’da aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunmasının ümit edildiğini bildirdi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:07
397 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan NSU açıklaması
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin cinayetlerini soruşturmak üzere kurulan Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun, güvenlik ve istihbarat birimlerinin sistematik başarısızlıklarını kayda geçirdiğini ve bu ülkede süregiden aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunmasının ümit edildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya’da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk on kişinin, NSU adlı aşırı sağcı/ırkçı terör örgütü tarafından katledilmesini soruşturmak üzere kurulan Almanya Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'nun 26 Ocak 2012'de başladığı çalışmaları sonucunda hazırladığı raporun 22 Ağustos 2013'te Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert’e sunulduğu, raporun önceki gün Federal Meclis Genel Kurulu’nun özel oturumunda ele alındığı hatırlatıldı.  

Anılan Komisyon’un bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kamuoyuyla paylaştığı rapor ile cinayetlerin aydınlatılması yönünde önemli bir adım atıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenlik ve istihbarat birimlerinin sistematik başarısızlıklarını kayda geçiren raporun,  Almanya’da süregiden aşırı sağcılıkla mücadele çabalarına katkı sunması ümit edilmektedir. Terör örgütü üyelerinin devlet görevlileriyle irtibat halinde olduğuna yönelik iddialar nedeniyle kamuoyunda oluşan şüphelerin ortadan kaldırılması, göçmen kökenliler başta olmak üzere Almanya’da yaşayan tüm insanların devlet kurumlarına olan güvenlerini tazeleyecektir."

Cinayetlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması konusunda Alman makamları tarafından verilen güvencelerin yerine getirileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, Alman siyasi çevreleri ve kamuoyunun, NSU terörünü yaratan ve devlet kurumlarının bu süreçteki tavrına da zemin hazırlayan fikri ortamı esaslı şekilde sorgulaması, bir başka beklentimizdir" ifadesi yer aldı.

NSU davasına, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde Perşembe günü devam edilecek.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:08
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ