Dışişleri Bakanlığı Fransa'daki kilise saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı

, Paris'in kuzeybatısındaki

Rouen

şehrinde bir

kilise

ye yapılan

saldırı

yı şiddetle kınadı.







Fransa'da rehine krizi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rouen şehrinde bir kilisede dün meydana gelen ve bir din adamının öldürülmesiyle sonuçlanan terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kutsal bir mekanda bir din adamını ve ibadet eden masum insanları hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En kutsal değerleri hedef alan bu teröristlerin dinle hiçbir alakaları olmadığı gibi insaniyetle de ilişkileri yoktur.

Türkiye terörle mücadelede Fransa ile tam bir dayanışma ve işbirliği içinde olmaya devam edecektir. Fransız halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Rouen'deki bir kilisede sabah ayini sırasında papaz ve katılımcıları rehin alan 2 kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda rehin alınan papaz hayatını kaybederken 1 kişinin de ağır yaralı olduğu bildirilmişti.