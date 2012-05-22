Dışişleri Bakanı Davutoğlu Şikago'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO zirvesi için bulunduğu Chicago'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Bosna Hersek ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Cathy Ashton ve Makedonya Savunma Bakanı Fatmir Besimi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumciya, görüşmede Davutoğlu'nun kısa süre önce Bosna Hersek'e düzenlediği ziyaretten duyduğu memnuniyeti tekrarladı.

Görüşmede NATO zirvesine dair hususlar ele alınırken, Lagumciya, ülkesine NATO üyeliği perspektifi verilmesi için Türkiye'nin harcadığı çabalara teşekkür etti.

Davutoğlu'nun Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze ile görüşmesinde de, ikili ilişkiler, konsolosluk konuları ve Kafkaslar'daki durum ele alındı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Ashton ile görüşmede de, Türkiye-AB ilişkileri ve Bağdat'ta yapılacak olan 5 artı 1 ülkeleriyle İran arasındaki görüşmeler konusu ele alındı.

Davutoğlu'nun, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte katıldığı Makedonya Savunma Bakanı Besimi ile görüşmede de, ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi işbirliği ve NATO zirvesinde görüşülen konulara dair hususlar konuşuldu.