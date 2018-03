Dışişleri Bakanı Davutoğlu: ''Balkan, Avrupa ve dünya barışı için hep hizmet edeceğim''

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Balkan, Avrupa ve Dünya barışı için hep hizmet edeceğim'' dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdüren Bakan Davutoğlu'na, Boşnak, Sırp ve Hırvat entellektüellerden oluşan ve merkezi Saraybosna'da bulunan Uluslararası Hümanistler Ligi tarafından ''21. Yüzyılın Lideri'' ödülü verildi.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, AB'nin Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko, AK Parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Aliya Behmen, Uluslararası Hümanistler Ligi Genel Sekreteri Zdravko Şurlan, Bosna Hesrek'te faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkililerinin katıldığı törende, Bakan Davutoğlu'na ödülünü Hırvatistan'ın ve eski Yugoslavya'nın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusulararası Hümanistler Ligi (ILH) onursal Başkanı Styepan Mesiç verdi.

Bakan Davutoğlu, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ''Balkan, Avrupa ve dünya barışı için hep hizmet edeceğim. Bu özel günü hiç unutmayacağım'' dedi.

Ödüle merkezi Saraybosna'da bulunan, 1974 yılından bu yana barış ve diyalog kültürü gibi temel insan değerlerini savunan İLH tarafından layık görülmenin büyük onur olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Cami, kilise ve sinagogların asırlarca bir arada yaşadığını ve tarihin sonuna kadar barışın olması gerektiği Saraybosna'da bu ödülü almak büyük onur. Saraybosna ve barış birlikte giden iki unsurdur'' diye konuştu.

Saraybosna'yı Balkanlar'ın Küdüsü olarak nitelendiren Davutoğlu, ''Buraya her geldiğimde barış ve insanlığın ruhunu hissediyorum. Burada yaşayanlar dünyanın en şanslı insanları'' dedi.



''Saraybosna'nın öğrencisiyim''



Bosna savaşı sırasında (1992-1995) Malezya'da üniversite hocası olarak görev yaptığını hatırlatan Bakan Davutoğlu, aralarında şu anda Bosna Bank İnternational'in Genel Müdürü olan Amer Bukviç ve salondaki bazı diğer kişilerin öğrencisi olduğunu söyledi.

Öğrencileri ile Malezya'da her kahve içtiklerinde, zamanında kuşatma altında olan Bosna Hersek'in başkentinin aklına geldiğini belirten Davutoğlu, ''Öğrencilerime hep 'gelecek kahveyi Saraybosna'da içeriz inşallah' derdim. Her gece Saraybosna'nın tarihi Başçarşısı'nda oturup kahve içmeyi hayal ederdim'' dedi. Davutoğlu'nun bu sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

Konuşmasında, akademisyen olmanın önemine işaret eden Davutoğlu, ''Bakan görevi geçici ancak ''Hoca'' olmak daha kalıcıdır. Her seferde bana yeni bir şey öğreten Saraybosna ise benim hocamdır. Ben bu şehrin öğrencisiyim'' dedi.

Bosna Herkes'in kurucusu ve ilk devlet başkanı Aliya İzzetbegoviç'in bu ülke için yaptıklarının önemini anlatan Davutoğlu, ''Asrının Kralı, büyük lider ve düşünür Aliya İzzetbegoviç her ödülü hakkediyor'' dedi.

Davutoğlu ayrıca, nükleer silahsız bir dünya için çaba sarfetmeye devam edeceklerini de sözlerine ilave etti.

-Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mesiç-

Hırvatistan'ın ve eski Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Styepan Mesiç, Bakan Davutoğlu'na ödül vererek, dünyaya barış mesajını göndermek istediklerini söyledi.

Bakan Davutoğlu'nun bu göreve geldiğinden bu yana geçen yaklaşık 3 yıl çerçevesinde bölgedeki liderlere kendisinden birçok şey öğrenebileceklerini gösterdiğini anlatan Mesiç, ''sizin gibi insanlar bulunması dünyada daha çok barışın hakim olmasının anlamına gelir. Size İLH'nın onursal üyeliğini teklif ediyorum. Size verilen ödül, buradaki barışın sağlanması için en çok katkı sağlayan Türkiye'ye de bir nevi teşekkürdür'' diye konuştu.

Uluslararası Hümanistler Ligi Genel Sekreteri Zdravko Şurlan, Bakan Davutoğlu'nun Bosna Hersek'e düzenlediği ilk ziyaretten bu yana ülkede birçok olumlu gelişmenin meydana geldiğini ifade etti. Şurlan, ''bazı liderlerin uyuyan vicdanlarını uyandırdınız. Balkanlardaki durumunun farkındasınız ve en önemlisi durumun iyileştirilmesine yönelik vizyonunuz var. Sayın Davutoğlu, size ihtiyacımız var'' diye konuştu.