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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'a teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'a teşekkür etti

09 Kasım 2018 Cuma 09:45
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmenistan'da

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki resmi temasları kapsamında başkent Aşkabat'ta Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. 

Çavuşoğlu, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Türk firmalarına verdiği destek dolayısıyla Berdimuhammedov'a teşekkür ettiğini belirtti. 

Berdimuhammedov'un ileride Türk firmalarına verdiği desteği sürdüreceği sözlerini aktaran Çavuşoğlu, dışişleri bakanları olarak görüşmelere devam edeceklerini söyledi. 

Çavuşoğlu, 3 yıl sonra başkent Aşkabat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantı için Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

AA

Son Güncelleme: 09.11.2018 09:50
Anahtar Kelimeler:
TürkmenistanMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
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