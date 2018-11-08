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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos'ta mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos'ta mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:16
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos'ta mevkidaşıyla görüştü

ANKARA/VİYENTİYAN

Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos'ta mevkidaşı Kommasith ile heyetler arası görüşmede bulundu.

Görüşmede, dışişleri bakanı düzeyinde Laos'a ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, dün törenle Laos'ta açılan Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinin ikili ilişkiler için önemini vurguladı.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca Laos'ta yaz aylarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, Türkiye'nin Laos halkının yanında olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DışişleriMevlüt ÇavuşoğluLaosSaleumxay Kommasith
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